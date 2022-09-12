https://sputnik-georgia.ru/20220912/primirenie-politikov---slozhnaya-zadacha-zayavili-oppozitsionery-270350919.html

Примирение политиков - сложная задача, заявили оппозиционеры

Примирение политиков - сложная задача, заявили оппозиционеры

Оппозиционер рассчитывает на установление определенного стандарта отношений в политике 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T15:52+0400

2022-09-12T15:52+0400

2022-09-12T15:52+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Инициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили приветствуется, но примирение политиков маловероятно, заявил депутат от оппозиционной партии "Граждане", вице-спикер парламента Леван Иоселиани.Накануне Зурабишвили заявила, что объявленная ею в декабре 2021 года цель о достижении национального согласия все еще в силе и она не намерена сдаваться. Это, по ее словам, не ее прихоть, а заказ общества. До сих пор понизить поляризацию в стране президенту не удавалось.За этим примирением депутат видит процесс, который установит определенный стандарт отношений в политике и партии смогут найти общие интересы.Оппозиционер подчеркнул важную роль президента."Платформа президента может быть использована для того, чтобы политические партии смогли начать диалог, однако достичь ощутимых результатов, причем за короткий срок, будет очень трудно", - отметил Иоселиани.Факт, что усилия президента с точки зрения национального согласия не принесли никакого результата и этот процесс проходит сложно, отметил в свою очередь другой депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили."Сегодня у нас ситуация, когда о согласии нет речи. У меня есть ощущение, что президент не хочет сдаваться, поскольку это важное дело, и она взялась за это", - заявил Элисашвили.Деполяризация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.Новый виток обострения начался на фоне событий на Украине. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , алеко элисашвили, украина, грузинская мечта