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Скончался актер Михаил Гомиашвили

Скончался актер Михаил Гомиашвили

Михаил Гомиашвили был сыном известного грузинского и советского актера Арчила Гомиашвили 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T10:44+0400

2022-09-12T10:44+0400

2022-09-12T10:56+0400

кто ушел из жизни в 2022 году?

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Ушел из жизни выдающийся грузинский актер театра и кино Михаил Гомиашвили - ему был 61 год, говорится в сообщении тбилисского Государственного драмтеатра им. К. Марджанишвили.Михаил Гомиашвили родился в семье известного грузинского и советского актера Арчила Гомиашвили и его первой жены, актрисы Лианы Гомиашивили. В отличие от старшего брата Зураба, который выбрал профессию инженера, Михаил после окончания школы решил пойти по стопам отца, и поступил в Грузинский государственный театральный институт им. Ш. Руставели.В кино Гомиашвили дебютировал в 1992 году. Тогда он сыграл второстепенную роль в фильме "Капкан". В 2005 году актера пригласили на съемки российского исторического фильма "Первый после Бога". В 2017 году Гомиашвили сыграл в драматическом фильме "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили с такими актерами, как Тинатин Далакишвили, Мераб Нинидзе, Надежда Михалковой и др.На его счету роли в фильмах "Грузинский виноград", "Дорогая М", "Антимоз из Иверии", "Есть такая страна", "Тифлис", "Серенада лунной долины", "Крыша или незаконченный материал фильма", "Зона конфликта", "Президент", "Мне без тебя не жить", "Пять дней в августе" и др.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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