https://sputnik-georgia.ru/20220912/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-12-do-18-sentyabrya-270331737.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 12 до 18 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 12 до 18 сентября

Максимальная температура воздуха днем будет зафиксирована на отметке 30 градусов тепла, обещают метеорологи 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T10:44+0400

2022-09-12T10:44+0400

2022-09-12T11:00+0400

точный прогноз погоды в тбилиси

погода

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24824/83/248248367_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_875d343be4a5c5c804d1b542adf9564c.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплую и в основном солнечную погоду без осадков в Тбилиси на текущей неделе.В понедельник, 12 сентября, в столице будет преимущественно облачно без осадков. Температура воздуха поднимется максимум до 27 градусов. Скорость ветра достигнет 7-12 м/с, а временами может усилиться до 17 – 22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:16.Во вторник, 13 сентября, в Тбилиси днем будет преимущественно ясно. Восход солнца будет в 06:38. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла.Ветер будет дуть со скоростью 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:14.В среду, 14 сентября, в Тбилиси будет преимущественно облачно. Восход солнца будет в 06:39. Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 25 градусов тепла.Скорость ветра составит 10-15 м/с, а временами может усилиться до 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:13.В четверг, 15 сентября, в столице Грузии будет ясная погода. Восход солнца будет в 06:40. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 15 градусов, а днем поднимется максимум до 26 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:11.В пятницу, 16 сентября, в Тбилиси будет солнечно. Восход солнца будет в 06:41. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, а днем ожидается максимум 28 градусов выше нуля.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:09.В субботу, 17 сентября, в Тбилиси будет ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:42. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов, днем воздух прогреется максимум до 30 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:07.В воскресенье, 18 сентября, в столице Грузии погода будет солнечной и ясной. Восход солнца будет в 06:43. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, а днем поднимется максимум до 31 градусов.Скорость ветра составит 10-15 м/с. Закат в столице будет в 19:06.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

точный прогноз погоды в тбилиси, погода, грузия, новости, тбилиси