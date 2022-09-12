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Тотиносин проиграл второй бой осеннего турнира - ВИДЕО

Тотиносин проиграл второй бой осеннего турнира - ВИДЕО

Тотиносин, к сожалению, не справился с девятым маэгасирой Востока Мёгирю 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T18:18+0400

2022-09-12T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Грузинский дзюдоист Леван Горгадзе (Тотиносин) потерпел поражение во второй день осеннего турнира в Кокугикане.Тотиносин не справился сегодня с девятым маэгасирой Востока Мёгирю. Грузинский богатырь не удержал левосторонний захват хидари-уватэ и пропустил бросок-сукуинагэ.Завтра Горгадзе предстоит встреча с девятым маэгасирой Запада, 31-летним Котоэко. Счет личных встреч между сумоистами 6:2 в пользу Тотиносина.Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.Аки басё будет проходить в Кокугикане с 11 по 25 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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