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В одном из жилых домов Батуми прогремел взрыв
В одном из жилых домов Батуми прогремел взрыв
Причиной взрыва, по предварительной версии, стала утечка газа 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T13:49+0400
2022-09-12T13:49+0400
2022-09-12T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Взрыв прогремел в одном из жилых домов в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария), сообщает Аджарское телевидение.По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал. В квартире сгорела бытовая техника.На месте ЧП были мобилизованы бригады пожарных. На данный момент пожар ликвидирован. На месте находятся сотрудники мэрии Батуми и изучают факт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, батуми, ар аджария, аджарское телевидение
В одном из жилых домов Батуми прогремел взрыв
Причиной взрыва, по предварительной версии, стала утечка газа
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Взрыв прогремел в одном из жилых домов в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария), сообщает Аджарское телевидение.
По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка природного газа. Инцидент произошел в квартире, расположенной на третьем этаже девятиэтажного здания, на пересечении улиц Агмашенебели и Табидзе.
По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал. В квартире сгорела бытовая техника.
На месте ЧП были мобилизованы бригады пожарных. На данный момент пожар ликвидирован. На месте находятся сотрудники мэрии Батуми и изучают факт.