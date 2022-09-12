https://sputnik-georgia.ru/20220912/v-odnom-iz-zhilykh-domov-batumi-progremel-vzryv-270345983.html

В одном из жилых домов Батуми прогремел взрыв

В одном из жилых домов Батуми прогремел взрыв

Причиной взрыва, по предварительной версии, стала утечка газа 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T13:49+0400

2022-09-12T13:49+0400

2022-09-12T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Взрыв прогремел в одном из жилых домов в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария), сообщает Аджарское телевидение.По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал. В квартире сгорела бытовая техника.На месте ЧП были мобилизованы бригады пожарных. На данный момент пожар ликвидирован. На месте находятся сотрудники мэрии Батуми и изучают факт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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