https://sputnik-georgia.ru/20220912/valeriy-meladze-vydal-doch-zamuzh---foto-270342604.html
Валерий Меладзе выдал дочь замуж - ФОТО
Валерий Меладзе выдал дочь замуж - ФОТО
Одна из четырех (!) дочерей известного певца уже замужем 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T14:29+0400
2022-09-12T14:29+0400
2022-09-12T14:29+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
валерий меладзе
россия
новости
грузия
шоу-бизнес
грузинский шоу-бизнес
светская хроника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1a/251008707_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_1adb1132b38fcf2f84a01e60ebac4df6.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе выдал свою среднюю дочь Софию Меладзе замуж.23-летняя София связала себя узами брака с молодым избранником Саввой Байбаковым.Для торжества девушка выбрала лаконичный образ – София была в вечернем платье молочного цвета, образ дополнили туфли на высоком каблуке и жемчужные серьги. Байбаков же предстал в классическом синем костюме.Фотографиями из ЗАГСа поделилась сестра Софии – Инга, однако на ее снимках не было видно их звездного отца. Но фотографии с Валерием Меладзе поспешили распространить другие источники.Софья Меладзе родилась в Москве в 1999 году в семье известного российского певца Валерия Меладзе и его супруги Ирины Меладзе. Софья — вторая из трех дочерей в семье, у нее есть старшая сестра Инга и младшая сестра Арина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1a/251008707_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_e73301b262f70019dd4a0d59cf1f8848.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
валерий меладзе, россия, новости, грузия, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес, светская хроника
валерий меладзе, россия, новости, грузия, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес, светская хроника
Валерий Меладзе выдал дочь замуж - ФОТО
Одна из четырех (!) дочерей известного певца уже замужем
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе выдал свою среднюю дочь Софию Меладзе замуж.
23-летняя София связала себя узами брака с молодым избранником Саввой Байбаковым.
Для торжества девушка выбрала лаконичный образ – София была в вечернем платье молочного цвета, образ дополнили туфли на высоком каблуке и жемчужные серьги. Байбаков же предстал в классическом синем костюме.
Фотографиями из ЗАГСа поделилась сестра Софии – Инга, однако на ее снимках не было видно их звездного отца. Но фотографии с Валерием Меладзе поспешили распространить другие источники.
Софья Меладзе родилась в Москве в 1999 году в семье известного российского певца Валерия Меладзе и его супруги Ирины Меладзе. Софья — вторая из трех дочерей в семье, у нее есть старшая сестра Инга и младшая сестра Арина.