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Валерий Меладзе выдал дочь замуж - ФОТО

Валерий Меладзе выдал дочь замуж - ФОТО

Одна из четырех (!) дочерей известного певца уже замужем 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T14:29+0400

2022-09-12T14:29+0400

2022-09-12T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе выдал свою среднюю дочь Софию Меладзе замуж.23-летняя София связала себя узами брака с молодым избранником Саввой Байбаковым.Для торжества девушка выбрала лаконичный образ – София была в вечернем платье молочного цвета, образ дополнили туфли на высоком каблуке и жемчужные серьги. Байбаков же предстал в классическом синем костюме.Фотографиями из ЗАГСа поделилась сестра Софии – Инга, однако на ее снимках не было видно их звездного отца. Но фотографии с Валерием Меладзе поспешили распространить другие источники.Софья Меладзе родилась в Москве в 1999 году в семье известного российского певца Валерия Меладзе и его супруги Ирины Меладзе. Софья — вторая из трех дочерей в семье, у нее есть старшая сестра Инга и младшая сестра Арина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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валерий меладзе, россия, новости, грузия, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес, светская хроника