https://sputnik-georgia.ru/20220912/vlasti-gruzii-reshili-uskorit-realizatsiyu-proekta-glubokovodnogo-porta-anakliya--270361815.html

Власти Грузии решили ускорить реализацию проекта глубоководного порта Анаклия

Власти Грузии решили ускорить реализацию проекта глубоководного порта Анаклия

Строительство первого глубоководного порта в Грузии началось в декабре 2017 года из-за нарушения инвестором соглашения 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T23:22+0400

2022-09-12T23:22+0400

2022-09-12T23:22+0400

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

анаклия

поти

батуми

tbc holding

conti international llc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/18/249060932_0:231:3069:1957_1920x0_80_0_0_211e14e4012b64800df2c8ba6d7cadc0.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Правительство Грузии дало согласие Минэкономики и "Агентству развития глубоководного порта Анаклия" объявить приглашение к выражению заинтересованности в строительстве порта, заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили на брифинге.Законодательство предполагает несколько этапов - идентификация проекта, инициирование, подготовка, выбор частного партнера, реализация и дальнейшая оценка реализации проекта. Чтобы условия отбора были подготовлены на высоком уровне, правительство разрешило Минэкономики нанять высококвалифицированную международную консалтинговую группу.По его словам, проектные работы высокого уровня уже выполнены авторитетной голландской компанией MTBS. Принимая во внимание новые обстоятельства и процессы в мире, компания актуализировала ранее существовавшие исследования, а также подготовила исследование о портовом секторе Грузии и рекомендации.Как отметил Давиташвили, успешная реализация проекта, критически важна для страны."Мы хотим иметь современную портовую инфраструктуру, которая будет использовать транзитный потенциал страны, служить интересам нашей страны и еще больше увеличит грузопоток в грузинском коридоре", - заявил Давиташвили.Проект векаРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB.Уже летом 2020 года "Консорциум" вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды с требованием возместить финансовые убытки, превысившие миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение.Власти Грузии от проекта не отказались и считают его реализацию приоритетной, поэтому, параллельно с вопросом разрешения арбитражных споров, провели ряд дополнительных исследований по развитию Анаклия и строительству порта.

анаклия

поти

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, леван давиташвили, анаклия, поти, батуми, tbc holding, conti international llc