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"Я не сдаюсь" - президент Грузии о достижении национального согласия
"Я не сдаюсь" - президент Грузии о достижении национального согласия
Зурабишвили заявила, что национальное согласие страны есть и всегда будет ее целью 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T11:03+0400
2022-09-12T11:03+0400
2022-09-12T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Национальное согласие – это не моя прихоть, это заказ грузинского общества, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.В декабре 2021 года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. Для этого президент провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности. Однако понизить поляризацию так и не удалось.Деполяризация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.Новый виток обострения начался на фоне событий на Украине. "Нацдвижение" и его соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тбилиси, грузинская мечта
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тбилиси, грузинская мечта
"Я не сдаюсь" - президент Грузии о достижении национального согласия
Зурабишвили заявила, что национальное согласие страны есть и всегда будет ее целью
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Национальное согласие – это не моя прихоть, это заказ грузинского общества, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В декабре 2021 года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. Для этого президент провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности. Однако понизить поляризацию так и не удалось.
"Я не сдаюсь. Национальное согласие есть и всегда будет моим усилием. Посмотрим, насколько далеко я зайду. Это не только в моих руках. Но я знаю одно, что национальное согласие – это не моя прихоть, это заказ общества! Общество действительно хочет успокоиться и действительно хочет единства, которое усилит страну", - сказала Зурабишвили.
Деполяризация является одним из 12 условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Ранее этот статус получили Украина и Молдова, а Грузии сказали пока поработать над собой.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается.
Новый виток обострения начался на фоне событий на Украине. "Нацдвижение" и его соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.