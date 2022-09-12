https://sputnik-georgia.ru/20220912/zernovaya-sdelka-mozhet-byt-peresmotrena---zamglavy-mid-rf-270356006.html

Зерновая сделка может быть пересмотрена - замглавы МИД РФ

Зерновая сделка может быть пересмотрена - замглавы МИД РФ

Подписанное в Стамбуле представителями России, Украины, Турции и ООН соглашение действует 120 дней 12.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-12T19:34+0400

2022-09-12T19:34+0400

2022-09-12T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Россия намерена поднять вопрос о пересмотре параметров зерновой сделки, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Александр Грушко.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле соглашения о содействии Москвы вывозу зерна из портов Украины и о снятии ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт.По его словам, с нынешним положением вещей соглашаться нельзя, так как это принципиально противоречит пониманию условий, в которых создавали этот меморандум.Более 87 процентов судов с пищевыми грузами из украинских портов идут не в беднейшие страны, а в те, которые никак нельзя отнести к голодающим, сказал замминистра. "Кроме того, те решения, которые принимаются в Евросоюзе относительно снятия санкций, очевидным образом свидетельствуют о том, что ЕС не намерен действовать в соответствии с меморандумом, который был подписан в Стамбуле", — заявил Грушко.По его словам, Евросоюз смягчает ограничения только на сельскохозяйственные товары и их доставку.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.

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россия, новости, в мире, дмитрий песков, украина, турция, мид россии, оон, обострение ситуации вокруг украины 2022