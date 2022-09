https://sputnik-georgia.ru/20220912/zhenschiny-o-zhenschinakh-vystavka-to-kakie-my-otkryvaetsya-v-tbilisi-270343665.html

Женщины о женщинах: выставка "То, какие мы" открывается в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Выставка под названием "То, какие мы" ("The way (as) we are") открывается в столичной галерее Novo Gallery 14 сентября.На экспозиции, которая рассказывает о том, как видят современные женщины друг друга на фоне прошлого опыта, будут представлены работы трех грузинских художниц — Маки Батиашвили, Лии Швелидзе и Тины Цхададзе."Как их изображают сами художницы?.. Показывают ли они нам один конкретный характер или представляют собирательное лицо?.. Идеализируют или пытаются показать слабые и сильные стороны? Женские портреты, созданные тремя художницами, три разных видения, темперамента, восприятия и решительности, три линии", - говорится в анонсе мероприятия.Выставка продлится на протяжении месяца – до 14 октября включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

