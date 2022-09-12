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Женщины о женщинах: выставка "То, какие мы" открывается в Тбилиси
Женщины о женщинах: выставка "То, какие мы" открывается в Тбилиси
Посетители увидят три разных женских мира и темперамента, обещают организаторы 12.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-12T18:59+0400
2022-09-12T18:59+0400
2022-09-12T18:59+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Выставка под названием "То, какие мы" ("The way (as) we are") открывается в столичной галерее Novo Gallery 14 сентября.На экспозиции, которая рассказывает о том, как видят современные женщины друг друга на фоне прошлого опыта, будут представлены работы трех грузинских художниц — Маки Батиашвили, Лии Швелидзе и Тины Цхададзе."Как их изображают сами художницы?.. Показывают ли они нам один конкретный характер или представляют собирательное лицо?.. Идеализируют или пытаются показать слабые и сильные стороны? Женские портреты, созданные тремя художницами, три разных видения, темперамента, восприятия и решительности, три линии", - говорится в анонсе мероприятия.Выставка продлится на протяжении месяца – до 14 октября включительно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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выставка, анонсы , грузия, новости, общество, культура, тбилиси
выставка, анонсы , грузия, новости, общество, культура, тбилиси
Женщины о женщинах: выставка "То, какие мы" открывается в Тбилиси
Посетители увидят три разных женских мира и темперамента, обещают организаторы
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Выставка под названием "То, какие мы" ("The way (as) we are") открывается в столичной галерее Novo Gallery 14 сентября.
На экспозиции, которая рассказывает о том, как видят современные женщины друг друга на фоне прошлого опыта, будут представлены работы трех грузинских художниц — Маки Батиашвили, Лии Швелидзе и Тины Цхададзе.
"Как их изображают сами художницы?.. Показывают ли они нам один конкретный характер или представляют собирательное лицо?.. Идеализируют или пытаются показать слабые и сильные стороны? Женские портреты, созданные тремя художницами, три разных видения, темперамента, восприятия и решительности, три линии", - говорится в анонсе мероприятия.
Выставка продлится на протяжении месяца – до 14 октября включительно.