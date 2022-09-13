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Россия не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС - Чижов

Россия не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС - Чижов

Россия останется открытой страной, подчеркнул дипломат 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T15:21+0400

2022-09-13T15:21+0400

2022-09-13T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Российская сторона не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС, Россия останется открытой страной, заявил постпред РФ и при ЕС Владимир Чижов.Ряд европейских стран ранее выступали за запрет на въезд для граждан России, а затем было принято решение расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме.В последнее время ряд европейских стран призывал запретить въезд всем россиянам в страны Шенгенского соглашения.Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза, главной темой которой стало введение запрета на выдачу шенгенских виз, прошла в Праге 31 августа. Еще до начала заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что не все страны ЕС готовы пойти на этот шаг.Тем не менее, Совет Евросоюза 9 сентября утвердил ранее принятое решение о приостановке упрощенного визового режима с РФ – его действие началось с 12 сентября. После этой даты к российским гражданам применяют общие правила выдачи виз: их стоимость составит 80 евро, требуются дополнительные документы, время рассмотрения запроса вырастет.Европейская комиссия также рекомендовала странам ЕС не выдавать российским гражданам многократные визы с продолжительным сроком действия, а отдавать предпочтение однократным либо с коротким сроком действия.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение ЕС саморазрушительным. В свою очередь замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что на визовые ограничения ЕС Москва может ответить асимметрично, а практические меры будут обязательно приняты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, новости, в мире, владимир чижов, мария захарова, москва, мид россии, прага, обострение ситуации вокруг украины 2022