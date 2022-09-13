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Россия не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС - Чижов
Россия не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС - Чижов
Россия останется открытой страной, подчеркнул дипломат 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T15:21+0400
2022-09-13T15:21+0400
2022-09-13T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Российская сторона не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС, Россия останется открытой страной, заявил постпред РФ и при ЕС Владимир Чижов.Ряд европейских стран ранее выступали за запрет на въезд для граждан России, а затем было принято решение расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме.В последнее время ряд европейских стран призывал запретить въезд всем россиянам в страны Шенгенского соглашения.Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза, главной темой которой стало введение запрета на выдачу шенгенских виз, прошла в Праге 31 августа. Еще до начала заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что не все страны ЕС готовы пойти на этот шаг.Тем не менее, Совет Евросоюза 9 сентября утвердил ранее принятое решение о приостановке упрощенного визового режима с РФ – его действие началось с 12 сентября. После этой даты к российским гражданам применяют общие правила выдачи виз: их стоимость составит 80 евро, требуются дополнительные документы, время рассмотрения запроса вырастет.Европейская комиссия также рекомендовала странам ЕС не выдавать российским гражданам многократные визы с продолжительным сроком действия, а отдавать предпочтение однократным либо с коротким сроком действия.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение ЕС саморазрушительным. В свою очередь замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что на визовые ограничения ЕС Москва может ответить асимметрично, а практические меры будут обязательно приняты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, в мире, владимир чижов, мария захарова, москва, мид россии, прага, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, в мире, владимир чижов, мария захарова, москва, мид россии, прага, обострение ситуации вокруг украины 2022
Россия не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС - Чижов
Россия останется открытой страной, подчеркнул дипломат
ТБИЛИСИ, 13 сен – Sputnik. Российская сторона не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС, Россия останется открытой страной, заявил постпред РФ и при ЕС Владимир Чижов.
Ряд европейских стран ранее выступали за запрет на въезд для граждан России, а затем было принято решение расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме.
"А мы не будем отвечать зеркально на это, мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать, увидеть, как реально живут россияне и что происходит в России, то есть мы не будем давать зеркального ответа", - заметил он, добавив, что "это проявление зрелости, мудрости нашего руководства".
В последнее время ряд европейских стран призывал запретить въезд всем россиянам в страны Шенгенского соглашения.
Неформальная встреча глав МИД стран Евросоюза, главной темой которой стало введение запрета на выдачу шенгенских виз, прошла в Праге 31 августа. Еще до начала заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что не все страны ЕС готовы пойти на этот шаг.
Тем не менее, Совет Евросоюза 9 сентября утвердил ранее принятое решение о приостановке упрощенного визового режима с РФ – его действие началось с 12 сентября. После этой даты к российским гражданам применяют общие правила выдачи виз: их стоимость составит 80 евро, требуются дополнительные документы, время рассмотрения запроса вырастет.
Европейская комиссия также рекомендовала странам ЕС не выдавать российским гражданам многократные визы с продолжительным сроком действия, а отдавать предпочтение однократным либо с коротким сроком действия.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение ЕС саморазрушительным. В свою очередь замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что на визовые ограничения ЕС Москва может ответить асимметрично, а практические меры будут обязательно приняты.