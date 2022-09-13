https://sputnik-georgia.ru/20220913/afrodiziak-valyuta-lekarstvo-istoriya-zapretnogo-shokolada-270367577.html

Афродизиак, валюта, лекарство: история запретного шоколада

Афродизиак, валюта, лекарство: история запретного шоколада

Денежная валюта, жертва богам, лекарство: все это — про привычное нам лакомство из какао-бобов. До XIX века оно было доступно только священникам, королям и... 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T10:28+0400

2022-09-13T10:28+0400

2022-09-13T10:28+0400

шоколад

аналитика

христофор колумб

европа

франция

южная америка

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Сегодня, во Всемирный день шоколада, автор РИА Новости Татьяна Рыжкова разбирается, кто, когда и зачем пытался запретить этот десерт и почему главную роль в его распространении сыграли женщины.Деньги и пища богов"Шоколад когда-то был валютой, причем столь ценной, что ее даже умудрялись подделывать, используя воск и землю", — объясняет Анастасия Барашкова, автор книги "Вкусный путеводитель на все случаи жизни".Первыми с деревом какао познакомились индейцы Южной Америки. Еще в XVIII веке до нашей эры племена ольмеков делали из мякоти шоколадных плодов алкоголь. Непосредственно бобы оценили майя и ацтеки, которые научились готовить из них "чоколатль" — "пенную воду" или "горькую воду".Для этих племен напиток был лекарством — его давали легочным больным и потерявшим силы после кровотечений. Кроме того, бобы служили аналогом монет: ацтекский бог какао Эх-Чуах был одновременно и символом торговли.Позже испанский миссионер Бернардино де Саагун писал, что большое количество шоколадного напитка "одурманивает, опьяняет, сводит с ума". Вероятно, ацтекские жрецы пили его для входа в транс и общения с высшими силами.Каждый этап выращивания какао-дерева сопровождали обряды. В честь нового растения приносили в жертву собаку, "пятна на шкуре которой по цвету и форме напоминали какао-плод", рассказывается в книге "Взбивая пену шоколада" историков Галины Ершовой и Дмитрия Беляева.Бобы были драгоценным подарком. В первую очередь — на свадьбу: жених и невеста дарили друг другу пять зерен в знак верности.А в 1519 году ацтеки поднесли какао-плоды испанскому генералу Эрнандо Кортесу, которого сочли воплощением вернувшегося бога Кецалькоатля.На пиру у вождя племени, Монтесумы, испанцы попробовали напиток: он был приправлен ванилью, жгучим перцем и специями. Ацтеки предупредили, что какао — афродизиак и предназначен для мужчин, а для женщин и детей может быть опасен.Женщины — за…Тем не менее в Европе шоколад первой попробовала именно женщина. Христофор Колумб презентовал его королеве Изабелле Кастильской, но ей горький пенистый напиток поначалу откровенно не понравился."Любопытно, но с тех пор все изменения в составе делали для того, чтобы удивить слабую половину человечества, — отмечает Анастасия Барашкова. — С каждым годом рецепты совершенствовались, а в создании некоторых принимали участие сами женщины".Рецепт сладкого горячего шоколада появился благодаря монахиням-миссионеркам — они решили добавить сахар к горьковатому напитку. И это сразу расположило к нему знатных особ."Напитком из какао любила лакомиться испанская инфанта, супруга короля Франции Людовика XIII Анна Австрийская, — рассказывает Барашкова. — Это была ее тайная страсть. Французская знать тогда не приветствовала шоколад, называла чужеземным. Служанка взбивала его на кухне, в укромном уголке, подальше от посторонних глаз".В 1660 году другой правитель, Людовик XIV, женился на Марии Терезии, которая не в силах была скрывать привязанность к десерту. Она со всей откровенностью заявляла, что "любит только шоколад и короля".В Турин лакомство привезла дочь Филиппа II Каталина Микаэла. В 1585 году она приехала в Италию и вышла замуж за герцога Карла Эммануила I Савойского. Историки предполагают, что в списке приданого невесты ждали своего часа и драгоценные какао-бобы. Получается, каждый династический брак запускал новую волну интереса к шоколаду.…а церковь — противУ священников было две претензии. Во-первых, употребление сладкого, густого, приятного на вкус напитка они считали нарушением поста. Во-вторых, о свойствах шоколада как афродизиака довольно быстро узнали в Европе. Прибегали к этому снадобью и мужчины, и женщины."Знатными любителями шоколада считают Наполеона и Казанову, — говорит Анастасия Барашкова. — А маркиза де Помпадур, стремясь обольстить Людовика XV, для усиления эффекта добавляла в свою чашку амбру — воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Пьер Эрме в книгах упоминает также графиню Дюбарри, которая чуть ли не в приказном порядке заставляла поклонников употреблять шоколад для подъема тонуса".В свою очередь, церковь стремилась запретить греховный напиток.На рубеже XVI и XVII столетий священнослужители всерьез занялись этим вопросом. Жаркая дискуссия шла в основном между монахами-доминиканцами и иезуитами-испанцами."За решением обратились к папе римскому Пию V, который раньше никогда не пробовал шоколад, — поясняет Анастасия Барашкова. — Он засомневался, что горьковатое угощение способно привести к нарушению поста, ведь оно приготовлено на воде. А вот про волшебные свойства афродизиака все как будто забыли".Утрата сакральностиЕще долгое время шоколад был доступен не всем. Лакомился им лишь правящий класс."В Лондоне открыли "шоколадные дома", где собирался цвет аристократии, — рассказывает Барашкова. — А королевской знати Франции приходилось даже сокращать число важных гостей на приемах в Версальском дворце — желающих попробовать шоколад было слишком много".В России дела обстояли похожим образом. Шоколад появился здесь при Екатерине II, которая, в отличие от Изабеллы Кастильской, сразу оценила новинку. Ее фаворит, князь Потемкин, любил этот напиток не меньше, чем кофе, и считал поистине аристократическим."При Летнем и Зимнем дворцах в Петербурге работали так называемые кофишенские, одна из которых называлась "большою", а другие "малыми", — говорит историк кухни Ольга Сюткина. — В них готовили чай, кофе и шоколад. Эти напитки подавали членам царского семейства и придворным лицам несколько раз в день".В середине XIX века шоколад изменил форму. Кто создал первую плитку — неизвестно. За это звание борются три претендента. Первый — швейцарец Франсуа-Луи Кайе. Он в 1819 году автоматизировал производство шоколада, снизил его стоимость и сделал доступным — наконец-то! — для массового потребителя. Второй — голландец Конрад ван Хоутен, который в 1828-м придумал гидравлический пресс для получения какао-порошка и масла. Третьи в списке — британцы из компании "Фрай и сыновья". В 1847-м они смешали какао-порошок с сахаром и горячим маслом какао."Это все, как и, к примеру, изобретение пороха, овеяно мифами, спорами и легендами, — отмечает Екатерина Руколь, технолог, преподаватель школы шоколатье. — В любом случае в 1849 году на выставке в английском Бирмингеме была представлена уже плитка. Ее рекламный слоган — "Превосходный шоколад для еды".Как замечает Руколь, с этого момента начинается новая эра этого продукта — он перестает быть только напитком. Увеличивается срок хранения шоколада, его употребляют во всем мире, смешивают с молоком, орехами и цукатами, он входит в рацион солдат и, наконец, становится любимой сладостью женщин и детей.Наверняка ацтеки, предупреждавшие Кортеса о "сугубо мужском продукте", пришли бы от этого в ужас.Впрочем, воспоминания о шоколаде как о запретном и магическом лакомстве остались в литературе и кино. Самый известный пример — экранизированный в 2000-м роман Джоанны Харрис, где любовь и ненависть к этому десерту становятся главными двигателями сюжета.А само слово "шоколад" до сих пор ассоциируется со сладкой жизнью и праздничным настроением.

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шоколад, аналитика, христофор колумб, европа, франция, южная америка