https://sputnik-georgia.ru/20220913/afrodiziak-valyuta-lekarstvo-istoriya-zapretnogo-shokolada-270367577.html
Афродизиак, валюта, лекарство: история запретного шоколада
Афродизиак, валюта, лекарство: история запретного шоколада
Денежная валюта, жертва богам, лекарство: все это — про привычное нам лакомство из какао-бобов. До XIX века оно было доступно только священникам, королям и... 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T10:28+0400
2022-09-13T10:28+0400
2022-09-13T10:28+0400
шоколад
аналитика
христофор колумб
европа
франция
южная америка
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Сегодня, во Всемирный день шоколада, автор РИА Новости Татьяна Рыжкова разбирается, кто, когда и зачем пытался запретить этот десерт и почему главную роль в его распространении сыграли женщины.Деньги и пища богов"Шоколад когда-то был валютой, причем столь ценной, что ее даже умудрялись подделывать, используя воск и землю", — объясняет Анастасия Барашкова, автор книги "Вкусный путеводитель на все случаи жизни".Первыми с деревом какао познакомились индейцы Южной Америки. Еще в XVIII веке до нашей эры племена ольмеков делали из мякоти шоколадных плодов алкоголь. Непосредственно бобы оценили майя и ацтеки, которые научились готовить из них "чоколатль" — "пенную воду" или "горькую воду".Для этих племен напиток был лекарством — его давали легочным больным и потерявшим силы после кровотечений. Кроме того, бобы служили аналогом монет: ацтекский бог какао Эх-Чуах был одновременно и символом торговли.Позже испанский миссионер Бернардино де Саагун писал, что большое количество шоколадного напитка "одурманивает, опьяняет, сводит с ума". Вероятно, ацтекские жрецы пили его для входа в транс и общения с высшими силами.Каждый этап выращивания какао-дерева сопровождали обряды. В честь нового растения приносили в жертву собаку, "пятна на шкуре которой по цвету и форме напоминали какао-плод", рассказывается в книге "Взбивая пену шоколада" историков Галины Ершовой и Дмитрия Беляева.Бобы были драгоценным подарком. В первую очередь — на свадьбу: жених и невеста дарили друг другу пять зерен в знак верности.А в 1519 году ацтеки поднесли какао-плоды испанскому генералу Эрнандо Кортесу, которого сочли воплощением вернувшегося бога Кецалькоатля.На пиру у вождя племени, Монтесумы, испанцы попробовали напиток: он был приправлен ванилью, жгучим перцем и специями. Ацтеки предупредили, что какао — афродизиак и предназначен для мужчин, а для женщин и детей может быть опасен.Женщины — за…Тем не менее в Европе шоколад первой попробовала именно женщина. Христофор Колумб презентовал его королеве Изабелле Кастильской, но ей горький пенистый напиток поначалу откровенно не понравился."Любопытно, но с тех пор все изменения в составе делали для того, чтобы удивить слабую половину человечества, — отмечает Анастасия Барашкова. — С каждым годом рецепты совершенствовались, а в создании некоторых принимали участие сами женщины".Рецепт сладкого горячего шоколада появился благодаря монахиням-миссионеркам — они решили добавить сахар к горьковатому напитку. И это сразу расположило к нему знатных особ."Напитком из какао любила лакомиться испанская инфанта, супруга короля Франции Людовика XIII Анна Австрийская, — рассказывает Барашкова. — Это была ее тайная страсть. Французская знать тогда не приветствовала шоколад, называла чужеземным. Служанка взбивала его на кухне, в укромном уголке, подальше от посторонних глаз".В 1660 году другой правитель, Людовик XIV, женился на Марии Терезии, которая не в силах была скрывать привязанность к десерту. Она со всей откровенностью заявляла, что "любит только шоколад и короля".В Турин лакомство привезла дочь Филиппа II Каталина Микаэла. В 1585 году она приехала в Италию и вышла замуж за герцога Карла Эммануила I Савойского. Историки предполагают, что в списке приданого невесты ждали своего часа и драгоценные какао-бобы. Получается, каждый династический брак запускал новую волну интереса к шоколаду.…а церковь — противУ священников было две претензии. Во-первых, употребление сладкого, густого, приятного на вкус напитка они считали нарушением поста. Во-вторых, о свойствах шоколада как афродизиака довольно быстро узнали в Европе. Прибегали к этому снадобью и мужчины, и женщины."Знатными любителями шоколада считают Наполеона и Казанову, — говорит Анастасия Барашкова. — А маркиза де Помпадур, стремясь обольстить Людовика XV, для усиления эффекта добавляла в свою чашку амбру — воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Пьер Эрме в книгах упоминает также графиню Дюбарри, которая чуть ли не в приказном порядке заставляла поклонников употреблять шоколад для подъема тонуса".В свою очередь, церковь стремилась запретить греховный напиток.На рубеже XVI и XVII столетий священнослужители всерьез занялись этим вопросом. Жаркая дискуссия шла в основном между монахами-доминиканцами и иезуитами-испанцами."За решением обратились к папе римскому Пию V, который раньше никогда не пробовал шоколад, — поясняет Анастасия Барашкова. — Он засомневался, что горьковатое угощение способно привести к нарушению поста, ведь оно приготовлено на воде. А вот про волшебные свойства афродизиака все как будто забыли".Утрата сакральностиЕще долгое время шоколад был доступен не всем. Лакомился им лишь правящий класс."В Лондоне открыли "шоколадные дома", где собирался цвет аристократии, — рассказывает Барашкова. — А королевской знати Франции приходилось даже сокращать число важных гостей на приемах в Версальском дворце — желающих попробовать шоколад было слишком много".В России дела обстояли похожим образом. Шоколад появился здесь при Екатерине II, которая, в отличие от Изабеллы Кастильской, сразу оценила новинку. Ее фаворит, князь Потемкин, любил этот напиток не меньше, чем кофе, и считал поистине аристократическим."При Летнем и Зимнем дворцах в Петербурге работали так называемые кофишенские, одна из которых называлась "большою", а другие "малыми", — говорит историк кухни Ольга Сюткина. — В них готовили чай, кофе и шоколад. Эти напитки подавали членам царского семейства и придворным лицам несколько раз в день".В середине XIX века шоколад изменил форму. Кто создал первую плитку — неизвестно. За это звание борются три претендента. Первый — швейцарец Франсуа-Луи Кайе. Он в 1819 году автоматизировал производство шоколада, снизил его стоимость и сделал доступным — наконец-то! — для массового потребителя. Второй — голландец Конрад ван Хоутен, который в 1828-м придумал гидравлический пресс для получения какао-порошка и масла. Третьи в списке — британцы из компании "Фрай и сыновья". В 1847-м они смешали какао-порошок с сахаром и горячим маслом какао."Это все, как и, к примеру, изобретение пороха, овеяно мифами, спорами и легендами, — отмечает Екатерина Руколь, технолог, преподаватель школы шоколатье. — В любом случае в 1849 году на выставке в английском Бирмингеме была представлена уже плитка. Ее рекламный слоган — "Превосходный шоколад для еды".Как замечает Руколь, с этого момента начинается новая эра этого продукта — он перестает быть только напитком. Увеличивается срок хранения шоколада, его употребляют во всем мире, смешивают с молоком, орехами и цукатами, он входит в рацион солдат и, наконец, становится любимой сладостью женщин и детей.Наверняка ацтеки, предупреждавшие Кортеса о "сугубо мужском продукте", пришли бы от этого в ужас.Впрочем, воспоминания о шоколаде как о запретном и магическом лакомстве остались в литературе и кино. Самый известный пример — экранизированный в 2000-м роман Джоанны Харрис, где любовь и ненависть к этому десерту становятся главными двигателями сюжета.А само слово "шоколад" до сих пор ассоциируется со сладкой жизнью и праздничным настроением.
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шоколад, аналитика, христофор колумб, европа, франция, южная америка
шоколад, аналитика, христофор колумб, европа, франция, южная америка
Афродизиак, валюта, лекарство: история запретного шоколада
Денежная валюта, жертва богам, лекарство: все это — про привычное нам лакомство из какао-бобов. До XIX века оно было доступно только священникам, королям и знати
Сегодня, во Всемирный день шоколада, автор РИА Новости
Татьяна Рыжкова разбирается, кто, когда и зачем пытался запретить этот десерт и почему главную роль в его распространении сыграли женщины.
Деньги и пища богов
"Шоколад когда-то был валютой, причем столь ценной, что ее даже умудрялись подделывать, используя воск и землю", — объясняет Анастасия Барашкова, автор книги "Вкусный путеводитель на все случаи жизни".
Первыми с деревом какао познакомились индейцы Южной Америки. Еще в XVIII веке до нашей эры племена ольмеков делали из мякоти шоколадных плодов алкоголь. Непосредственно бобы оценили майя и ацтеки, которые научились готовить из них "чоколатль" — "пенную воду" или "горькую воду".
Для этих племен напиток был лекарством — его давали легочным больным и потерявшим силы после кровотечений. Кроме того, бобы служили аналогом монет: ацтекский бог какао Эх-Чуах был одновременно и символом торговли.
Позже испанский миссионер Бернардино де Саагун писал, что большое количество шоколадного напитка "одурманивает, опьяняет, сводит с ума". Вероятно, ацтекские жрецы пили его для входа в транс и общения с высшими силами.
Каждый этап выращивания какао-дерева сопровождали обряды. В честь нового растения приносили в жертву собаку, "пятна на шкуре которой по цвету и форме напоминали какао-плод", рассказывается в книге "Взбивая пену шоколада" историков Галины Ершовой и Дмитрия Беляева.
Бобы были драгоценным подарком. В первую очередь — на свадьбу: жених и невеста дарили друг другу пять зерен в знак верности.
А в 1519 году ацтеки поднесли какао-плоды испанскому генералу Эрнандо Кортесу, которого сочли воплощением вернувшегося бога Кецалькоатля.
На пиру у вождя племени, Монтесумы, испанцы попробовали напиток: он был приправлен ванилью, жгучим перцем и специями. Ацтеки предупредили, что какао — афродизиак и предназначен для мужчин, а для женщин и детей может быть опасен.
Женщины — за…
Тем не менее в Европе шоколад первой попробовала именно женщина. Христофор Колумб презентовал его королеве Изабелле Кастильской, но ей горький пенистый напиток поначалу откровенно не понравился.
"Любопытно, но с тех пор все изменения в составе делали для того, чтобы удивить слабую половину человечества, — отмечает Анастасия Барашкова. — С каждым годом рецепты совершенствовались, а в создании некоторых принимали участие сами женщины".
Рецепт сладкого горячего шоколада появился благодаря монахиням-миссионеркам — они решили добавить сахар к горьковатому напитку. И это сразу расположило к нему знатных особ.
"Напитком из какао любила лакомиться испанская инфанта, супруга короля Франции Людовика XIII Анна Австрийская, — рассказывает Барашкова. — Это была ее тайная страсть. Французская знать тогда не приветствовала шоколад, называла чужеземным. Служанка взбивала его на кухне, в укромном уголке, подальше от посторонних глаз".
В 1660 году другой правитель, Людовик XIV, женился на Марии Терезии, которая не в силах была скрывать привязанность к десерту. Она со всей откровенностью заявляла, что "любит только шоколад и короля".
В Турин лакомство привезла дочь Филиппа II Каталина Микаэла. В 1585 году она приехала в Италию и вышла замуж за герцога Карла Эммануила I Савойского. Историки предполагают, что в списке приданого невесты ждали своего часа и драгоценные какао-бобы. Получается, каждый династический брак запускал новую волну интереса к шоколаду.
…а церковь — против
У священников было две претензии. Во-первых, употребление сладкого, густого, приятного на вкус напитка они считали нарушением поста. Во-вторых, о свойствах шоколада как афродизиака довольно быстро узнали в Европе. Прибегали к этому снадобью и мужчины, и женщины.
"Знатными любителями шоколада считают Наполеона и Казанову, — говорит Анастасия Барашкова. — А маркиза де Помпадур, стремясь обольстить Людовика XV, для усиления эффекта добавляла в свою чашку амбру — воскоподобное вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. Пьер Эрме в книгах упоминает также графиню Дюбарри, которая чуть ли не в приказном порядке заставляла поклонников употреблять шоколад для подъема тонуса".
В свою очередь, церковь стремилась запретить греховный напиток.
На рубеже XVI и XVII столетий священнослужители всерьез занялись этим вопросом. Жаркая дискуссия шла в основном между монахами-доминиканцами и иезуитами-испанцами.
"За решением обратились к папе римскому Пию V, который раньше никогда не пробовал шоколад, — поясняет Анастасия Барашкова. — Он засомневался, что горьковатое угощение способно привести к нарушению поста, ведь оно приготовлено на воде. А вот про волшебные свойства афродизиака все как будто забыли".
Утрата сакральности
Еще долгое время шоколад был доступен не всем. Лакомился им лишь правящий класс.
"В Лондоне открыли "шоколадные дома", где собирался цвет аристократии, — рассказывает Барашкова. — А королевской знати Франции приходилось даже сокращать число важных гостей на приемах в Версальском дворце — желающих попробовать шоколад было слишком много".
В России дела обстояли похожим образом. Шоколад появился здесь при Екатерине II, которая, в отличие от Изабеллы Кастильской, сразу оценила новинку. Ее фаворит, князь Потемкин, любил этот напиток не меньше, чем кофе, и считал поистине аристократическим.
"При Летнем и Зимнем дворцах в Петербурге работали так называемые кофишенские, одна из которых называлась "большою", а другие "малыми", — говорит историк кухни Ольга Сюткина. — В них готовили чай, кофе и шоколад. Эти напитки подавали членам царского семейства и придворным лицам несколько раз в день".
В середине XIX века шоколад изменил форму. Кто создал первую плитку — неизвестно. За это звание борются три претендента. Первый — швейцарец Франсуа-Луи Кайе. Он в 1819 году автоматизировал производство шоколада, снизил его стоимость и сделал доступным — наконец-то! — для массового потребителя. Второй — голландец Конрад ван Хоутен, который в 1828-м придумал гидравлический пресс для получения какао-порошка и масла. Третьи в списке — британцы из компании "Фрай и сыновья". В 1847-м они смешали какао-порошок с сахаром и горячим маслом какао.
"Это все, как и, к примеру, изобретение пороха, овеяно мифами, спорами и легендами, — отмечает Екатерина Руколь, технолог, преподаватель школы шоколатье. — В любом случае в 1849 году на выставке в английском Бирмингеме была представлена уже плитка. Ее рекламный слоган — "Превосходный шоколад для еды".
Как замечает Руколь, с этого момента начинается новая эра этого продукта — он перестает быть только напитком. Увеличивается срок хранения шоколада, его употребляют во всем мире, смешивают с молоком, орехами и цукатами, он входит в рацион солдат и, наконец, становится любимой сладостью женщин и детей.
Наверняка ацтеки, предупреждавшие Кортеса о "сугубо мужском продукте", пришли бы от этого в ужас.
Впрочем, воспоминания о шоколаде как о запретном и магическом лакомстве остались в литературе и кино. Самый известный пример — экранизированный в 2000-м роман Джоанны Харрис, где любовь и ненависть к этому десерту становятся главными двигателями сюжета.
А само слово "шоколад" до сих пор ассоциируется со сладкой жизнью и праздничным настроением.