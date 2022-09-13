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Ближайшие три года Торнике Шенгелия останется в Болонье
Ближайшие три года Торнике Шенгелия останется в Болонье
Шенгелия играет в "Виртусе" с 2022 года 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T18:24+0400
2022-09-13T18:24+0400
2022-09-13T18:24+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Капитан национальной сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия подписал новый контракт с "Виртус Болонья". Об этом он сообщил в социальной сети."Следующие три года в Virtus Segafredo Bologna", — написал баскетболист.Шенгелия играет в "Виртусе" с 2022 года. Подписание нового контракта было отложено из-за травмы баскетболиста, которую он получил в матче сборной Грузии против Нидерландов и из-за которой ему пришлось пропустить чемпионат Европы.Ранее Шенгелия играл в составе московских армейцев, куда он перешел из "Басконии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола
спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Ближайшие три года Торнике Шенгелия останется в Болонье
Шенгелия играет в "Виртусе" с 2022 года
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Капитан национальной сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия подписал новый контракт с "Виртус Болонья". Об этом он сообщил в социальной сети.
"Следующие три года в Virtus Segafredo Bologna", — написал баскетболист.
Шенгелия играет в "Виртусе" с 2022 года. Подписание нового контракта было отложено из-за травмы баскетболиста, которую он получил в матче сборной Грузии против Нидерландов и из-за которой ему пришлось пропустить чемпионат Европы.
Ранее Шенгелия играл в составе московских армейцев, куда он перешел из "Басконии".