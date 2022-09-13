Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
© photo : Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia / FBОбработка полей для борьбы с мраморными клопами
Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Широкомасштабные мероприятия против мраморных клопов проводят в пяти селах Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети): термальным туманом обработано 2 340 гектаров, сообщает Национальное агентство продовольствия Минсельхоза Грузии.
Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров и жителей Западной Грузии. В результате активных профилактических мер, в 2019 году власти объявили, что стране, наконец, удалось избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы продолжаются.
© Courtesy of National Food Agency of GeorgiaБорьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
© Courtesy of National Food Agency of Georgia
По информации ведомства, до 40 единиц спецтехники обработали территории в селах Дарчели, Коки, Кирови, Шамгона и Орсантия.
В Агентстве отметили, что работы по обработке территории проводились во всех пяти селах одновременно, так как в результате мониторинга выяснилось, что в них более высокая концентрация вредителя в фазе миграции.
Работы по обработке территорий проводятся с соблюдением правил безопасности, в ночное время, по согласованию с пчеловодами.
© Courtesy of National Food Agency of GeorgiaБорьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
© Courtesy of National Food Agency of Georgia
В мероприятиях подключены местные власти. По словам мэра Зугдидского муниципалитета Мамуки Цоцерия, для того, чтобы проводимые агентством меры принесли больший эффект, местным жителям стоит провести профилактические меры в своих приусадебных участках, что позволит сократить количество вредителей до минимума.
В целях минимизации численности вредителей и их миграции в жилые дома Центр борьбы с мраморными клопами продолжает принимать меры в различных направлениях. В муниципалитете Зугдиди кукурузные поля уже обработаны по технологии холодного опрыскивания.
© Courtesy of National Food Agency of GeorgiaБорьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
© Courtesy of National Food Agency of Georgia
Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.
Правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.