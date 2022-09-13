https://sputnik-georgia.ru/20220913/borba-s-mramornymi-klopami-prodolzhaetsya--na-zapade-gruzii-obrabotali-svyshe-2-tysyach-ga-270388543.html

Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га

Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га

Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T16:18+0400

2022-09-13T16:18+0400

2022-09-13T16:18+0400

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мраморные клопы - бедствие в грузии

мраморные клопы

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Широкомасштабные мероприятия против мраморных клопов проводят в пяти селах Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети): термальным туманом обработано 2 340 гектаров, сообщает Национальное агентство продовольствия Минсельхоза Грузии.Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров и жителей Западной Грузии. В результате активных профилактических мер, в 2019 году власти объявили, что стране, наконец, удалось избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы продолжаются.По информации ведомства, до 40 единиц спецтехники обработали территории в селах Дарчели, Коки, Кирови, Шамгона и Орсантия.В Агентстве отметили, что работы по обработке территории проводились во всех пяти селах одновременно, так как в результате мониторинга выяснилось, что в них более высокая концентрация вредителя в фазе миграции.Работы по обработке территорий проводятся с соблюдением правил безопасности, в ночное время, по согласованию с пчеловодами.В мероприятиях подключены местные власти. По словам мэра Зугдидского муниципалитета Мамуки Цоцерия, для того, чтобы проводимые агентством меры принесли больший эффект, местным жителям стоит провести профилактические меры в своих приусадебных участках, что позволит сократить количество вредителей до минимума.В целях минимизации численности вредителей и их миграции в жилые дома Центр борьбы с мраморными клопами продолжает принимать меры в различных направлениях. В муниципалитете Зугдиди кукурузные поля уже обработаны по технологии холодного опрыскивания.Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.Правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, мамука цоцерия, самегрело-земо сванети, западная грузия, зугдиди, мраморный клоп, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы