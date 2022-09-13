Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220913/borba-s-mramornymi-klopami-prodolzhaetsya--na-zapade-gruzii-obrabotali-svyshe-2-tysyach-ga-270388543.html
Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T16:18+0400
2022-09-13T16:18+0400
грузия
новости
экономика
мамука цоцерия
самегрело-земо сванети
западная грузия
зугдиди
мраморный клоп
мраморные клопы - бедствие в грузии
мраморные клопы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/15/249028310_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_fd3fe31a9b081e51114a0ffa142e1bb1.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Широкомасштабные мероприятия против мраморных клопов проводят в пяти селах Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети): термальным туманом обработано 2 340 гектаров, сообщает Национальное агентство продовольствия Минсельхоза Грузии.Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров и жителей Западной Грузии. В результате активных профилактических мер, в 2019 году власти объявили, что стране, наконец, удалось избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы продолжаются.По информации ведомства, до 40 единиц спецтехники обработали территории в селах Дарчели, Коки, Кирови, Шамгона и Орсантия.В Агентстве отметили, что работы по обработке территории проводились во всех пяти селах одновременно, так как в результате мониторинга выяснилось, что в них более высокая концентрация вредителя в фазе миграции.Работы по обработке территорий проводятся с соблюдением правил безопасности, в ночное время, по согласованию с пчеловодами.В мероприятиях подключены местные власти. По словам мэра Зугдидского муниципалитета Мамуки Цоцерия, для того, чтобы проводимые агентством меры принесли больший эффект, местным жителям стоит провести профилактические меры в своих приусадебных участках, что позволит сократить количество вредителей до минимума.В целях минимизации численности вредителей и их миграции в жилые дома Центр борьбы с мраморными клопами продолжает принимать меры в различных направлениях. В муниципалитете Зугдиди кукурузные поля уже обработаны по технологии холодного опрыскивания.Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.Правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
самегрело-земо сванети
западная грузия
зугдиди
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/15/249028310_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_d241f73a22b1d10710057795b5fe4a16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, мамука цоцерия, самегрело-земо сванети, западная грузия, зугдиди, мраморный клоп, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы
грузия, новости, экономика, мамука цоцерия, самегрело-земо сванети, западная грузия, зугдиди, мраморный клоп, мраморные клопы - бедствие в грузии, мраморные клопы

Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га

16:18 13.09.2022
© photo : Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia / FBОбработка полей для борьбы с мраморными клопами
Обработка полей для борьбы с мраморными клопами - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
© photo : Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia / FB
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Широкомасштабные мероприятия против мраморных клопов проводят в пяти селах Зугдидского района (регион Самегрело-Земо Сванети): термальным туманом обработано 2 340 гектаров, сообщает Национальное агентство продовольствия Минсельхоза Грузии.
Мраморные клопы многие годы были головной болью грузинских фермеров и жителей Западной Грузии. В результате активных профилактических мер, в 2019 году власти объявили, что стране, наконец, удалось избавиться от вредителя. Тем не менее профилактические работы продолжаются.
© Courtesy of National Food Agency of GeorgiaБорьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
© Courtesy of National Food Agency of Georgia
По информации ведомства, до 40 единиц спецтехники обработали территории в селах Дарчели, Коки, Кирови, Шамгона и Орсантия.
В Агентстве отметили, что работы по обработке территории проводились во всех пяти селах одновременно, так как в результате мониторинга выяснилось, что в них более высокая концентрация вредителя в фазе миграции.
Работы по обработке территорий проводятся с соблюдением правил безопасности, в ночное время, по согласованию с пчеловодами.
© Courtesy of National Food Agency of GeorgiaБорьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
© Courtesy of National Food Agency of Georgia
В мероприятиях подключены местные власти. По словам мэра Зугдидского муниципалитета Мамуки Цоцерия, для того, чтобы проводимые агентством меры принесли больший эффект, местным жителям стоит провести профилактические меры в своих приусадебных участках, что позволит сократить количество вредителей до минимума.
В целях минимизации численности вредителей и их миграции в жилые дома Центр борьбы с мраморными клопами продолжает принимать меры в различных направлениях. В муниципалитете Зугдиди кукурузные поля уже обработаны по технологии холодного опрыскивания.
© Courtesy of National Food Agency of GeorgiaБорьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
Борьба с мраморными клопами продолжается – на западе Грузии обработали свыше 2 тысяч га
© Courtesy of National Food Agency of Georgia
Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.
Правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0