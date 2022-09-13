Что можно и нельзя делать в церковное новолетие? Традиции и приметы
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
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Церковное новолетие или начало индикта отмечают 14 сентября (1 сентября - по старому стилю) - этот день считается первым в новом церковном году
Новолетие, также называют славянским Новым годом, с которым связано множество традиций, обрядов и примет.
Что можно и нельзя делать в церковное новолетие – о традициях и приметах первого дня в новом церковном году, читайте в Sputnik Грузия.
Церковное новолетие
В православии новолетие — важная дата, она представляет собой своеобразный Новый год – в этот день верующие молятся Господу о благословении на наступающий год.
История церковного новолетия восходит корнями к Римской империи, где для сбора налогов был установлен период в несколько лет – индикт. Император Октавиан Август в I веке до нашей эры установил начало нового индикта на день своего рождения – 23 сентября, однако в V веке его перенесли на 1 сентября.
© photo: Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкПразднование Вознесения Господня в православной церкви
Празднование Вознесения Господня в православной церкви
© photo: Sputnik / Igor Zarembo/
Официально 1 сентября началом нового года император Юстиниан I утвердил в 537-м. Православная церковь эту дату ввела и в свой календарь.
Традиция отмечать на Руси церковное новолетие в сентябре пришла из Византии. Однако в народе долго не было единой даты встречи Нового года, даже после принятия христианства. Отмечать 1 сентября как церковно-государственный праздник начали лишь с 1492 года.
Традиции и приметы
В Церковное новолетие, по традиции, в православных храмах совершают особый молебен - верующие благодарят Господа за прожитый год и просят благословить наступивший.
Во время службы упоминается проповедь Спасителя в синагоге Назарета, когда Иисус начал учить людей вере в Бога.
В этот день православные также поминают святого Симеона Столпника - в народе праздник называют Семен Летопроводец.
© photo: Sputnik / StringerГорящие свечи у иконы Христа Спасителя в Метехской церкви
Горящие свечи у иконы Христа Спасителя в Метехской церкви
© photo: Sputnik / Stringer
Новолетие, на Руси был большой праздник. По традиции, в связи с наступлением нового года работы в поле прекращались и начинались "засидки" – домашние дела и посиделки. По традиции, готовили вкусные и разнообразные блюда и устраивали богатые застолья, чтобы будущий год был удачным.
Хорошей приметой считалось разжигать костры всей семьей и водить хороводы.
В этот день, по традиции, перебирались в новые дома и справляли новоселье, а также обходили все поля с особыми песнями, чтобы урожай в будущем году был хорошим. К церковному новолетию надо было закончить все хозяйственные дела и торговые сделки - уплатить дани, оброки и пошлины.
Еще одна традиция праздника обряд "пострига" — посвящения в воинов и крестьян детей, достигших трех-четырех лет. С этого дня, по традиции, можно было свататься и заводить новые знакомства.
Что нельзя делать
По приметам, нельзя в церковное новолетие делать в доме уборку, особенно подметать – можно вымести счастье, здоровье и достаток. Нельзя в праздник выбрасывать со стола остатки пищи – их нужно отдать нуждающимся.
В Семенов день, по народным приметам, нельзя планировать дальнюю дорогу – это плохая примета, грозящая бедностью и недугами. Нельзя в церковное новолетие ссориться, конфликтовать и сквернословить.
Материал подготовлен на основе открытых источников