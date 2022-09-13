https://sputnik-georgia.ru/20220913/chto-premer-gruzii-obsudil-s-poslom-germanii-270374461.html

Что премьер Грузии обсудил с послом Германии

Что премьер Грузии обсудил с послом Германии

Фишер провел с Гарибашвили встречу ознакомительного характера 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T13:00+0400

2022-09-13T13:00+0400

2022-09-13T13:00+0400

ираклий гарибашвили

новости

грузия

в мире

берлин

тбилиси

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260125150_0:115:1280:836_1920x0_80_0_0_bcafd8e630dabff71d26848a17072dc1.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Дружба между Грузией и Германией принесет новые проекты, дополнительный импульс которым придаст визит премьер-министра Грузии в Берлин и встреча с федеральным канцлером. Об этом посол Германии в Грузии Питер Фишер написал на своей странице в Twitter.Немецкий дипломат Фишер, который сменил Хуберта Книрша на посту посла Германии в Грузии, провел с премьером Ираклием Гарибашвили встречу ознакомительного характера."Мы обсудили геополитические вызовы нашего времени и политические и экономические ответы, которые должно дать евроатлантическое сообщество", - написал посол.Германия и Грузия установили дипломатические отношения в 1992 году. Именно в этом году в Грузии открылось посольство Германии. С тех пор страны активно сотрудничают в сферах торговли, экономики, безопасности, культуры и образования и многих других сферах.Товарооборот между странами в январе-июле 2022 года составил 355,8 миллиона долларов, что на 26% больше по сравнению с данными за семь месяцев 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

берлин

тбилиси

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

ираклий гарибашвили, новости, грузия, в мире, берлин, тбилиси, германия