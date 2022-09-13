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Грузия готова содействовать урегулированию ситуации между Баку и Ереваном

Грузия готова содействовать урегулированию ситуации между Баку и Ереваном

Грузинские власти сделают все возможное, чтобы урегулировать ситуацию, подчеркнул Кобахидзе 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузия готова сыграть свою роль в обеспечении мира в регионе, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Ранее Кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совету безопасности ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.Как отметил Кобахидзе, безусловно, для всех главной задачей должно быть прекращение конфликта."Мы говорили об этом в отношении вопроса Украины, и, безусловно, для нас еще чувствительнее, когда дело касается двух соседних и дружественных стран. В этом плане, если мы можем что-то сделать, то сделаем все", - подчеркнул Кобахидзе.В Ереване ранее заявили, что территория Армении была обстреляна азербайджанскими военными, которые использовали для этого артиллерию и беспилотники, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые.В свою очередь Баку заявляет, что позиции азербайджанских войск были обстреляны армянскими военными, произошло боестолкновение. Азербайджанская сторона также сообщает о потерях.По поводу случившегося у Никола Пашиняна состоялись телефонные разговоры с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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