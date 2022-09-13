https://sputnik-georgia.ru/20220913/gruzinskaya-model-pokoryaet-nedelyu-mody-v-nyu-yorke---foto-270369645.html

Грузинская модель покоряет Неделю моды в Нью-Йорке - ФОТО

Грузинская модель покоряет Неделю моды в Нью-Йорке - ФОТО

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в нескольких показах известных брендов на Неделе моды в Нью-Йорке, которая... 13.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в нескольких показах известных брендов на Неделе моды в Нью-Йорке, которая проходит с 9 по 14 сентября.Грузинское модельное агентство Look Models Management активно делится успехами своей подопечной и часто публикует ее фотографии с показов.Так, Матильда сначала появилась на подиуме, где представила новую коллекцию всемирно известного бренда Fendi, а уже после на показе также известного бренда Carolina Herrera, продемонстрировав коллекцию весна-лето 2023.Матильде Гварлиани 19 лет. Однако несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Так она становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее в 15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR.Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). Также недавно модель снялась для рекламной кампании всемирно известного бренда Fendi. На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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