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Грузинский борец везет на родину серебро чемпионата мира из Сербии
Грузинский борец везет на родину серебро чемпионата мира из Сербии
Абуладзе второй раз подряд завоевал серебряную медаль чемпионата мира 13.09.2022, Sputnik Грузия
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лери абуладзе
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе стал серебряным призером чемпионата мира в Сербии, сообщает Федерация борьбы Грузии.Выступающий в весовой категории до 63 кг Абуладзе смог дойти до финала, где уступил представителю команды хозяев чемпионата Себастьяну Раду. Лери Абуладзе второй раз подряд завоевал серебряную медаль чемпионата мира.Еще одну серебряную медаль накануне завоевал Нугзар Цурцумия (55 кг).В Сербию уже отправилась команда грузинских борцов вольного стиля. На нынешнем чемпионате мира в Белграде дни вольной борьбы начнутся с 15 сентября и продлятся до 18 сентября.Состав сборной Грузии:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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лери абуладзе, нугзар цурцумия, новости, грузия, спорт, борьба
лери абуладзе, нугзар цурцумия, новости, грузия, спорт, борьба

Грузинский борец везет на родину серебро чемпионата мира из Сербии

16:59 13.09.2022 (обновлено: 17:20 13.09.2022)
© Facebook / GeoWrestlingГрузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе
Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
© Facebook / GeoWrestling
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Абуладзе второй раз подряд завоевал серебряную медаль чемпионата мира
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе стал серебряным призером чемпионата мира в Сербии, сообщает Федерация борьбы Грузии.
Выступающий в весовой категории до 63 кг Абуладзе смог дойти до финала, где уступил представителю команды хозяев чемпионата Себастьяну Раду. Лери Абуладзе второй раз подряд завоевал серебряную медаль чемпионата мира.
Еще одну серебряную медаль накануне завоевал Нугзар Цурцумия (55 кг).
В Сербию уже отправилась команда грузинских борцов вольного стиля. На нынешнем чемпионате мира в Белграде дни вольной борьбы начнутся с 15 сентября и продлятся до 18 сентября.
Состав сборной Грузии:
57 кг – Бека Буджиашвили (бронзовый призер чемпионата Европы 2022 года)
61 кг – Теймураз Ванишвили (чемпион Европы 2021 года среди юношей до 23 лет)
65 кг – Бека Ломтадзе (чемпион мира 2019 года и финалист 2016 года)
70 кг – Зураб Якобишвили (действующий чемпион мира и Европы 2017 года. Двукратный призер мира и Европы)
74 кг – Георгий Сулава (бронзовый призер чемпионата Европы этого года)
79 кг – Владимир Гамкрелидзе (бронзовый призер чемпионата Европы этого года)
86 кг – Тарзан Майсурадзе (чемпион Европы среди молодежи (2014), призер Европы и мира)
92 кг – Мириан Майсурадзе (бронзовый призер чемпионата Европы этого года)
97 кг – Гиви Мачарашвили (финалист Европейских игр 2019. Чемпион Европы (2017) и мира (2018) среди юношей до 23 лет)
125 кг - Гено Петриашвили - (трехкратный чемпион мира и 2-кратный чемпион Европы. Серебряный призер Олимпийских игр (2020 г.).
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