https://sputnik-georgia.ru/20220913/gruzinskiy-borets-vezet-na-rodinu-serebro-chempionata-mira-iz-serbii-270391736.html

Грузинский борец везет на родину серебро чемпионата мира из Сербии

Грузинский борец везет на родину серебро чемпионата мира из Сербии

Абуладзе второй раз подряд завоевал серебряную медаль чемпионата мира 13.09.2022, Sputnik Грузия

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лери абуладзе

нугзар цурцумия

новости

грузия

спорт

борьба

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе стал серебряным призером чемпионата мира в Сербии, сообщает Федерация борьбы Грузии.Выступающий в весовой категории до 63 кг Абуладзе смог дойти до финала, где уступил представителю команды хозяев чемпионата Себастьяну Раду. Лери Абуладзе второй раз подряд завоевал серебряную медаль чемпионата мира.Еще одну серебряную медаль накануне завоевал Нугзар Цурцумия (55 кг).В Сербию уже отправилась команда грузинских борцов вольного стиля. На нынешнем чемпионате мира в Белграде дни вольной борьбы начнутся с 15 сентября и продлятся до 18 сентября.Состав сборной Грузии:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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лери абуладзе, нугзар цурцумия, новости, грузия, спорт, борьба