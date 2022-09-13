https://sputnik-georgia.ru/20220913/gruzinskiy-multik-kukhnya-frantse-vysoko-otsenili-v-azerbaydzhane-270368363.html

Грузинский мультик "Кухня Франце" высоко оценили в Азербайджане

Грузинский мультик "Кухня Франце" высоко оценили в Азербайджане

Работа Чубинидзе получила награды в категориях "Лучший короткометражный анимационный фильм" и Премию зрителей 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Кухня Франце" режиссера-художника Анны Чубинидзе получил две награды на V Международном фестивале анимации ANIMAFILM в Азербайджане.Фестиваль ANIMAFILM проводится с 2018 года и способствует анимационному творчеству в регионе. На мероприятии гости знакомятся с местными и зарубежными профессионалами, смотрят сотни анимационных фильмов, проводятся мастер-классы, конференции, концерты, спектакли и выставки.Программа фестиваля включает конкурсную программу, внеконкурсную программу, программу для профессионалов и сопроводительную программу.В этом году фестиваль проходил в Баку с 7 по 11 сентября. Тема фестиваля – изменение климата. Интересно, что все доходы от продажи билетов на фестиваль пойдут на посадку деревьев в Азербайджане.Работа Чубинидзе получила награды в категориях "Лучший короткометражный анимационный фильм" и Премию зрителей.Главный герой семиминутного мультфильма Франце - инопланетный повар, который живет на своей маленькой планете один. По сюжету Франце в один прекрасный день находит новую планету, жители которой не умеют готовить еду. Именно Франце берет на себя эту функцию и становится шеф-поваром.Любопытно, что "Кухня Франце" стала второй работой Чубинидзе, где герои разговаривают между собой только посредством звуков музыки. Первым был фильм "Карманный человечек": картина получила 22-х международные награды, в том числе на международных фестивалях анимационного кино в Великобритании, Канаде и Японии.Над музыкальным оформлением мультфильма работали грузинские композиторы Эрекле Гецадзе и Звиад Мгебришвили, а саундтрек был записан в студии "Postred".Анимация Чубинидзе, которая была создана при поддержке Национального центра кинематографии Грузии, является копродукцией Грузии и Франции. С французской стороны в процесс была подключены анимационная компания Folimage.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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анимация, культура, грузия, новости, анна чубинидзе, азербайджан, баку