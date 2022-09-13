https://sputnik-georgia.ru/20220913/gruziya-i-oae-nachnut-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-270371591.html

Грузия и ОАЭ начнут переговоры о свободной торговле

Грузия и ОАЭ начнут переговоры о свободной торговле

Стороны обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты начнут переговоры по соглашению о свободной торговле в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Данное решение было принято в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с госминистром по вопросам экономики и торговли ОАЭ Ахмедом Али Аль Сайег в Тбилиси.Также в ходе встречи стороны обсудили существующее сотрудничество двух стран в различных сферах. Было отмечено, что политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне, о чем свидетельствуют визиты на высоком уровне в Грузию и ОАЭ в последние годы.Среди обсуждавшихся вопросов была и благоприятная бизнес-среда в Грузии. Было отмечено, что в Грузии много проектов, финансируемых арабскими инвестициями, и их число растет.Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Товарооборот между Грузией и ОАЭ за семь месяцев 2022 года составил порядка 133,3 миллиона долларов, что на 81,6% больше аналогичных данных 2021 года. В прошлом году в январе-июле страны наторговали на сумму около 73,4 миллионов долларов.Кроме того, с лета текущего года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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