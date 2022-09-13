https://sputnik-georgia.ru/20220913/izbranie-narodnogo-zaschitnika-gruzii--v-oppozitsii-vnov-raznoglasiya-270377268.html

Избрание Народного защитника Грузии – в оппозиции вновь разногласия

Избрание Народного защитника Грузии – в оппозиции вновь разногласия

Парламент на прошлой неделе утвердил поправки в регламент, касающиеся процедуры избрания нового Народного защитника 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T14:19+0400

2022-09-13T14:19+0400

2022-09-13T15:03+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В грузинском оппозиционном спектре вновь разошлись мнения по поводу процедуры избрания нового Народного защитника Грузии.Парламент Грузии на прошлой неделе в третьем чтении утвердил поправки в регламент, касающиеся процедуры избрания нового Народного защитника Грузии. Не поддержали изменения представители оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Лело". Свое решение в оппозиции объяснили тем, что их замечания не были учтены.После утверждения поправок в регламент, председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что пройдет консультации с оппозиционными партиями до того, пока не будет создана конкурсная комиссия, которая в итоге должна отобрать кандидатов на пост Народного защитника.Несмотря на то, что представители "Нацдвижения" не поддержали поправки, как заявил член партии Леван Бежашвили, оппозиционная партия будет активно участвовать в процессе.Между тем, в оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" заявляют, что поправки не соответствуют европейским рекомендациям и они не будут принимать участия в процессе."Изменениями мы получили процесс, когда председатель парламента вместо прозрачности и независимости сам определяет круг лиц, который должен оценить, комиссию. Мы думаем, это неправильно и не служит избранию независимого кандидата", - заявил Паата Манджгаладзе.Что касается правящей партии, то в "Грузинской мечте" заявляют, что процесс отбора омбудсмена проходит с соблюдением всех правил и закона и согласно регламенту, в ближайшие дни будет создана комиссия."Для отбора кандидатур должна быть создана комиссия из девяти человек. Затем мяч на стороне гражданского сектора, и уже они начнут отбирать кандидатов. Этот процесс продолжится в довольно интенсивном режиме в течение двух месяцев, и примерно к декабрю мы уже отберем нескольких кандидатов", - заявил депутат от большинства Георгий Цагареишвили.В правящей партии от представления своего кандидата на пост омбудсмена отказались. Процесс приема заявок от лиц, желающих стать народным защитником Грузии, начнется ориентировочно 20 сентября.Срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария истекает в декабре. Согласно Конституции Грузии, она не может быть избрана на второй срок. При этом для избрания нового кандидата необходима поддержка минимум 90 депутатов.Народный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, леван бежашвили, нино ломджария, грузинская мечта