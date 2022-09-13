https://sputnik-georgia.ru/20220913/kakogo-chisla-yom-kippur-ili-evreyskiy-sudnyy-den-2022-270398627.html

Какого числа Йом Киппур или еврейский Судный день 2022?

Какого числа Йом Киппур или еврейский Судный день 2022?

Йом Киппур или еврейский Судный день – иудеи во всем мире отмечают десятого числа месяца Тишрей, первого месяца иудейского календаря

2022-09-13T20:22+0400

2022-09-13T20:22+0400

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Это самый важный праздник в иудаизме - в Йом Киппур, согласно преданию, верующим отпускаются грехи и утверждается приговор, вынесенный каждому Всевышним на предстоящие 12 месяцев.Какого числа Йом Киппур или еврейский Судный день в 2022-м, читайте в материале Sputnik Грузия.Какого числа Йом Киппур?Еврейский Судный день в 2022-м выпадает на 5 октября, однако, как и все иудейские торжества, Йом Киппур начинают отмечать накануне с заходом солнца.Этот день поста завершает "десять дней покаяния", отчет которых ведется от еврейского Нового года — Рош а-Шана в 2022-м наступит 26 сентября.В Йом Киппур вспоминают события, произошедшие 33 века назад - во время пребывания в Синайской пустыне евреи, создав золотого идола и ему поклоняясь, разгневали Бога, который хотел истребить весь еврейский народ и создать от Моисея новый.Однако, по просьбе Моисея, Бог простил своему народу и дал ему новые Скрижали Завета, на которых были высечены Десять заповедей. С тех пор десятый день месяца Тишрей стал днем прощения.Тора называет Йом Киппур субботой суббот - евреи, чтобы прийти к Судному дню внутренне подготовленными, посвящают себя полностью искуплению и очищению от совершенных грехов, забывая о земных делах.В Йом Киппур евреи надевают одежду белого цвета - символ чистоты и примерно 25 часов постятся. Во время поста, который начинается накануне Судного дня за 30 минут до захода солнца и заканчивается через сутки с наступлением вечера, полностью отказываются от еды и питья.От поста освобождаются только больные, беременные женщины и дети до 12-13 лет.Материал подготовлен на основе открытых источников

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йом киппур еврейский судный день 2022