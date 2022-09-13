https://sputnik-georgia.ru/20220913/koltashov-pochemu-zapad-ne-risknul-vvesti-potolok-tsen-na-rossiyskiy-gaz-270371424.html

Колташов: почему Запад не рискнул ввести потолок цен на российский газ?

Колташов: почему Запад не рискнул ввести потолок цен на российский газ?

США проводят экономическую спецоперацию против Европы, причем крайне успешно, рассказал в интервью "Sputnik на русском" директор Института нового общества... 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T14:35+0400

2022-09-13T14:35+0400

2022-09-13T14:35+0400

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Старый Свет уже подарил американцам миллиарды евро и фактически стал периферией Соединённых Штатов, считает он. Какую роль в этом играет отказ Европы от российских нефти и газа? Почему американским добытчикам СПГ невыгоден потолок цен на газ из России? Есть ли в странах ЕС политические силы, готовые спасти Европу от кризиса? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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