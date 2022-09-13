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Колташов: почему Запад не рискнул ввести потолок цен на российский газ?
Колташов: почему Запад не рискнул ввести потолок цен на российский газ?
США проводят экономическую спецоперацию против Европы, причем крайне успешно, рассказал в интервью "Sputnik на русском" директор Института нового общества... 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T14:35+0400
2022-09-13T14:35+0400
2022-09-13T14:35+0400
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Старый Свет уже подарил американцам миллиарды евро и фактически стал периферией Соединённых Штатов, считает он. Какую роль в этом играет отказ Европы от российских нефти и газа? Почему американским добытчикам СПГ невыгоден потолок цен на газ из России? Есть ли в странах ЕС политические силы, готовые спасти Европу от кризиса? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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европа, видео, сша, мультимедиа, видео, газ
европа, видео, сша, мультимедиа, видео, газ
Колташов: почему Запад не рискнул ввести потолок цен на российский газ?
США проводят экономическую спецоперацию против Европы, причем крайне успешно, рассказал в интервью "Sputnik на русском" директор Института нового общества Василий Колташов
Старый Свет уже подарил американцам миллиарды евро и фактически стал периферией Соединённых Штатов, считает он.
Какую роль в этом играет отказ Европы от российских нефти и газа? Почему американским добытчикам СПГ невыгоден потолок цен на газ из России? Есть ли в странах ЕС политические силы, готовые спасти Европу от кризиса?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.