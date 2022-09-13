https://sputnik-georgia.ru/20220913/na-smert-druga-gruzii-270399796.html

На смерть друга Грузии

На смерть друга Грузии

Политолог Гулбаат Рцхиладзе вспоминает российского дипломата Евгения Конышева 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T20:15+0400

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грузино-российские отношения

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Печальную информацию получил из России: скончался Евгений Конышев — руководитель Секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии (в 2017-2020 годах).Евгений Иванович имел твердый характер и был требовательным человеком, который в деле любил конкретику. Период его деятельности в Грузии пришелся на активизацию провокаторов — так называемые "Гавриловские события" 2019 года и возникший вследствие этого политический кризис. Потом были проблемы, обусловленные объявленной в мире пандемией. На фоне всех этих кризисных ситуаций Евгений Конышев выглядел достойно.Первый контакт с господином послом у меня был в Батуми, когда по приглашению нашего коллеги и друга Семена (Сосо) Коридзе он специально приехал для встречи с участником Великой Отечественной войны и штурма Берлина Серго Табагуа. Посол вручил ветерану копию медали №437715 ("За героический штурм и взятие Берлина") — медали, которая была так дорога для пожилого грузинского ветерана. Эту миссию посол исполнил с большим удовольствием и ответственностью."Мой отец тоже был фронтовиком, это дело свято для меня, поэтому хочу лично возвратить награду ветерану войны", — сказал мне в личной телефонной беседе Евгений Конышев.Искреннюю радость господина посла вызвало шествие "Бессмертного Войска Грузии" на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, которое завершилось в парке Ваке, у могилы Неизвестного солдата.Российские дипломаты под руководством Евгения Ивановича раньше нас пришли к монументу, возложив цветы. Они это сделали несмотря на то, что проплаченные западными структурами провокаторы пытались сорвать праздничные мероприятия.Неприятные моменты перекрыла наша встреча — участники "Бессмертного Войска Грузии" маршем дошли до могилы Неизвестного солдата, отдали дань уважения и сердечно поприветствовали российских дипломатов. На месте в дружеской обстановке состоялись интересные беседы. Нас сопровождали и настоящие грузинские журналисты — истинные патриоты нашей Родины, которые осветили эти события.Эти и другие добрые воспоминания будут освещать мою память об Евгении Ивановиче Конышеве. Храни Господь вечно его душу!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2022

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грузия, колумнисты, россия, грузино-российские отношения