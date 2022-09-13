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Пашинян позвонил Гарибашвили: о чем говорили премьеры Грузии и Армении?
Пашинян позвонил Гарибашвили: о чем говорили премьеры Грузии и Армении?
Премьер Грузии подтвердил готовность Грузии выполнить роль активного посредника для мира в регионе 13.09.2022, Sputnik Грузия
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2022-09-13T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили надеется на мирное решение армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров, об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.По данным администрации правительства Грузии, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Пашинян предоставил Гарибашвили информацию об обострении конфликта Армении и Азербайджана и ситуации, сложившейся после противостояния.Премьер-министр Грузии также подтвердил готовность Грузии выполнить роль активного посредника для мира в регионе.В Ереване ранее заявили, что территория Армении была обстреляна азербайджанскими военными, которые использовали для этого артиллерию и беспилотники, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые.В свою очередь, Баку заявляет, что позиции азербайджанских войск были обстреляны армянскими военными, произошло боестолкновение. Азербайджанская сторона также сообщает о потерях.По поводу случившегося у Никола Пашиняна состоялись телефонные разговоры с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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политика, новости, грузия, никол пашинян, ираклий гарибашвили, владимир путин, армения, тбилиси, азербайджан
политика, новости, грузия, никол пашинян, ираклий гарибашвили, владимир путин, армения, тбилиси, азербайджан

Пашинян позвонил Гарибашвили: о чем говорили премьеры Грузии и Армении?

15:42 13.09.2022 (обновлено: 15:48 13.09.2022)
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Армении Никол Пашинян - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
© Сourtesy of Georgian Government
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Премьер Грузии подтвердил готовность Грузии выполнить роль активного посредника для мира в регионе
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили надеется на мирное решение армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров, об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По данным администрации правительства Грузии, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Пашинян предоставил Гарибашвили информацию об обострении конфликта Армении и Азербайджана и ситуации, сложившейся после противостояния.
Премьер-министр Грузии также подтвердил готовность Грузии выполнить роль активного посредника для мира в регионе.
В Ереване ранее заявили, что территория Армении была обстреляна азербайджанскими военными, которые использовали для этого артиллерию и беспилотники, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые.
В свою очередь, Баку заявляет, что позиции азербайджанских войск были обстреляны армянскими военными, произошло боестолкновение. Азербайджанская сторона также сообщает о потерях.
По поводу случившегося у Никола Пашиняна состоялись телефонные разговоры с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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