https://sputnik-georgia.ru/20220913/pashinyan-pozvonil-garibashvili-o-chem-govorili-premery-gruzii-i-armenii--270388966.html
Пашинян позвонил Гарибашвили: о чем говорили премьеры Грузии и Армении?
Пашинян позвонил Гарибашвили: о чем говорили премьеры Грузии и Армении?
Премьер Грузии подтвердил готовность Грузии выполнить роль активного посредника для мира в регионе 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T15:42+0400
2022-09-13T15:42+0400
2022-09-13T15:48+0400
политика
новости
грузия
никол пашинян
ираклий гарибашвили
владимир путин
армения
тбилиси
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269609639_42:282:1254:964_1920x0_80_0_0_8275c14c4ac198869d68c0df21604a14.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили надеется на мирное решение армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров, об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.По данным администрации правительства Грузии, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Пашинян предоставил Гарибашвили информацию об обострении конфликта Армении и Азербайджана и ситуации, сложившейся после противостояния.Премьер-министр Грузии также подтвердил готовность Грузии выполнить роль активного посредника для мира в регионе.В Ереване ранее заявили, что территория Армении была обстреляна азербайджанскими военными, которые использовали для этого артиллерию и беспилотники, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые.В свою очередь, Баку заявляет, что позиции азербайджанских войск были обстреляны армянскими военными, произошло боестолкновение. Азербайджанская сторона также сообщает о потерях.По поводу случившегося у Никола Пашиняна состоялись телефонные разговоры с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
армения
тбилиси
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/13/269609639_503:382:1280:964_1920x0_80_0_0_e6da5e745d1c0d6609ff2b3a2cc25731.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, никол пашинян, ираклий гарибашвили, владимир путин, армения, тбилиси, азербайджан
политика, новости, грузия, никол пашинян, ираклий гарибашвили, владимир путин, армения, тбилиси, азербайджан
Пашинян позвонил Гарибашвили: о чем говорили премьеры Грузии и Армении?
15:42 13.09.2022 (обновлено: 15:48 13.09.2022)
Премьер Грузии подтвердил готовность Грузии выполнить роль активного посредника для мира в регионе
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили надеется на мирное решение армяно-азербайджанского конфликта путем переговоров, об этом он заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По данным администрации правительства Грузии, телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Пашинян предоставил Гарибашвили информацию об обострении конфликта Армении и Азербайджана и ситуации, сложившейся после противостояния.
Премьер-министр Грузии также подтвердил готовность Грузии выполнить роль активного посредника для мира в регионе.
В Ереване ранее заявили, что территория Армении была обстреляна азербайджанскими военными, которые использовали для этого артиллерию и беспилотники, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые.
В свою очередь, Баку заявляет, что позиции азербайджанских войск были обстреляны армянскими военными, произошло боестолкновение. Азербайджанская сторона также сообщает о потерях.
По поводу случившегося у Никола Пашиняна состоялись телефонные разговоры с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.