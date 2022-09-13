https://sputnik-georgia.ru/20220913/posolstvo-ssha-v-gruzii-sdelalo-pervyy-kommentariy-posle-evakuatsii-sotrudnikov-270399986.html

Посольство США в Грузии сделало первый комментарий после эвакуации сотрудников

Посольство США в Грузии сделало первый комментарий после эвакуации сотрудников

Очевидцы заявили журналистам, что видели как из здания вынесли черную сумку 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T19:25+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Посольство США в Тбилиси подтвердило информацию о поисках взрывного устройства на его территории и поблагодарило МВД Грузии за проделанную работу.Сообщение о том, что на территории посольства США есть бомба, поступило около часа назад. Из здания эвакуировали всех сотрудников посольства и граждан. На месте работали саперы и эксперты.МВД Грузии не делало официальных комментариев для СМИ. Однако, очевидцы заявили журналистам, что видели как из здания вынесли черную сумку и после провели работу по обезвреживанию взрывного устройства.

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