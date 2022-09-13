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Саперы и эвакуация из посольства США - СГБ Грузии сделала комментарий
Саперы и эвакуация из посольства США - СГБ Грузии сделала комментарий
О том, что на территории посольства США ищут взрывчатку, первыми сообщили СМИ 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T21:11+0400
2022-09-13T21:11+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен - Sputnik. Никаких следов взрывчатки на территории посольства США в Тбилиси обнаружено не было, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии.По данным СГБ, специалисты прибыли на территорию посольства после сообщения, поступившего на номер Центра по управлению чрезвычайными ситуациями "112"."Саперы провели необходимые работы на месте. Ничего подозрительного обнаружено не было", - заявил представитель СГБ Грузии.О том, что на территории посольства США ищут взрывчатку, первыми сообщили грузинские СМИ. В целях безопасности все находящиеся на территории посольства сотрудники и граждане были эвакуированы.Посольство США уже выразило благодарность правоохранительным органам Грузии за оперативную работу по решению вопроса безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, сша, тбилиси, сгб
Саперы и эвакуация из посольства США - СГБ Грузии сделала комментарий
21:11 13.09.2022 (обновлено: 21:40 13.09.2022)
О том, что на территории посольства США ищут взрывчатку, первыми сообщили СМИ
ТБИЛИСИ, 13 сен - Sputnik. Никаких следов взрывчатки на территории посольства США в Тбилиси обнаружено не было, сообщает телеканал "ТВ Пирвели" со ссылкой на Службу госбезопасности Грузии.
По данным СГБ, специалисты прибыли на территорию посольства после сообщения, поступившего на номер Центра по управлению чрезвычайными ситуациями "112".
"Саперы провели необходимые работы на месте. Ничего подозрительного обнаружено не было", - заявил представитель СГБ Грузии.
О том, что на территории посольства США ищут взрывчатку, первыми сообщили грузинские СМИ. В целях безопасности все находящиеся на территории посольства сотрудники и граждане были эвакуированы.
Посольство США уже выразило благодарность правоохранительным органам Грузии за оперативную работу по решению вопроса безопасности.