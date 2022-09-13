https://sputnik-georgia.ru/20220913/shkolnikov-v-gruzii-nauchat-voennomu-delu-270362271.html

Школьников в Грузии научат военному делу

Школьников в Грузии научат военному делу

С нового 2022-2023 учебного года преподавать школьникам будут действующие военные 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T08:14+0400

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грузия

новости

ираклий гарибашвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинские военные офицеры будут преподавать учащимся VII-IX классов в рамках образовательного проекта "Военное дело", говорится в сообщении на сайте министерства образования и науки Грузии. Это пилотный проект, в котором примут участие более 300 школьников из 18 школ в высокогорных районах Грузии. Инициатива принадлежит премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили.С нового 2022-2023 учебного года преподавать школьникам будут действующие военные, которые прошли специальную переподготовку. Уроки будут проходить раз в неделю.Кроме того, расширяется образовательный проект "Оборона и безопасность", который осуществляют совместно Минобразования и Минобороны.К проекту подключились еще 18 педагогов, 12 из которых - бывшие военные, прошедшие переподготовку, и шесть инструкторов Кадетского военного лицея имени Георгия Квинитадзе.В рамках выборочного курса "Оборона и безопасность" школьники повысят свои знания по таким важным вопросам, как гражданская безопасность, источники возможных угроз, законодательная база, связанная с безопасностью, методы оказания первой помощи, система обороны Грузии и деятельность Сил обороны.

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