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Сколько читатели Sputnik потратили на сборы детей в школу
Сколько читатели Sputnik потратили на сборы детей в школу
Родителям в Грузии приходится тратить на сборы ребенка в школу около 100-170 долларов 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T19:05+0400
2022-09-13T19:05+0400
2022-09-13T19:05+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия, у которых есть дети школьного возраста, потратили к началу учебному года от 500 лари, об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.Интересно, что на вопрос "Во сколько вам обошлось собрать ребенка в школу?" большинство респондентов (42%) ответили, что у них нет детей школьного возраста, следовательно, от затрат они "освобождены".Далее 21,1% читателей проголосовали за вариант от 500 лари, а 19,3% потратили в среднем 300 лари.За вариант "Денег нет, пойдет в прошлогоднем" проголосовали 8,8% опрошенных, а 5,3% и вовсе еще ничего не покупали. До 200 лари потратили 3,5% читателей Sputnik Грузия.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 сентября в размере 2,8342 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, sputnik
грузия, новости, общество, тбилиси, sputnik
Сколько читатели Sputnik потратили на сборы детей в школу
Родителям в Грузии приходится тратить на сборы ребенка в школу около 100-170 долларов
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik.
Большая часть читателей Sputnik Грузия
, у которых есть дети школьного возраста, потратили к началу учебному года от 500 лари, об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.
Интересно, что на вопрос "Во сколько вам обошлось собрать ребенка в школу?" большинство респондентов (42%) ответили, что у них нет детей школьного возраста, следовательно, от затрат они "освобождены".
Далее 21,1% читателей проголосовали за вариант от 500 лари, а 19,3% потратили в среднем 300 лари.
За вариант "Денег нет, пойдет в прошлогоднем" проголосовали 8,8% опрошенных, а 5,3% и вовсе еще ничего не покупали. До 200 лари потратили 3,5% читателей Sputnik Грузия
.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 13 сентября в размере 2,8342 GEL/$1.