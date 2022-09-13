https://sputnik-georgia.ru/20220913/tokaev-podderzhal-ideyu-vernut-stolitse-kazakhstana-prezhnee-nazvanie-270403581.html

Токаев поддержал идею вернуть столице Казахстана прежнее название

Токаев поддержал идею вернуть столице Казахстана прежнее название

Предложение депутатов включили в проект конституционного закона 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T22:03+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение вернуть столице республики Нур-Султану прежнее название Астана, написал пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в соцсети.При этом он добавил, что переименовывать другие объекты, названные в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, не планируется. Токаев считает историческим фактом решающую роль своего предшественника в укреплении современной государственности республики и становлении ее столицы, подчеркнул пресс-секретарь президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, в мире, политика, касым-жомарт токаев , нурсултан назарбаев, казахстан, нур-султан