https://sputnik-georgia.ru/20220913/tokaev-podderzhal-ideyu-vernut-stolitse-kazakhstana-prezhnee-nazvanie-270403581.html
Токаев поддержал идею вернуть столице Казахстана прежнее название
Токаев поддержал идею вернуть столице Казахстана прежнее название
Предложение депутатов включили в проект конституционного закона 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T22:03+0400
2022-09-13T22:03+0400
2022-09-13T22:04+0400
новости
в мире
политика
касым-жомарт токаев
нурсултан назарбаев
казахстан
нур-султан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24474/17/244741723_0:208:1778:1208_1920x0_80_0_0_a5de5be48978128715a04de133e3ce01.jpg
ТБИЛИСИ, 13 сен - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение вернуть столице республики Нур-Султану прежнее название Астана, написал пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в соцсети.При этом он добавил, что переименовывать другие объекты, названные в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, не планируется. Токаев считает историческим фактом решающую роль своего предшественника в укреплении современной государственности республики и становлении ее столицы, подчеркнул пресс-секретарь президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
казахстан
нур-султан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24474/17/244741723_106:217:1180:1022_1920x0_80_0_0_4e8fa70970b294f1a5769c5cbc37202f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, политика, касым-жомарт токаев , нурсултан назарбаев, казахстан, нур-султан
новости, в мире, политика, касым-жомарт токаев , нурсултан назарбаев, казахстан, нур-султан
Токаев поддержал идею вернуть столице Казахстана прежнее название
22:03 13.09.2022 (обновлено: 22:04 13.09.2022)
Предложение депутатов включили в проект конституционного закона
ТБИЛИСИ, 13 сен - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение вернуть столице республики Нур-Султану прежнее название Астана, написал пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в соцсети.
"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов... Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства", - отметил Желдибай.
При этом он добавил, что переименовывать другие объекты, названные в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, не планируется.
Токаев считает историческим фактом решающую роль своего предшественника в укреплении современной государственности республики и становлении ее столицы, подчеркнул пресс-секретарь президента.