https://sputnik-georgia.ru/20220913/ubiystvo-na-zapade-gruzii-podozrevaemym-predyavleny-ofitsialnye-obvineniya-270398273.html

Убийство на западе Грузии: подозреваемым предъявлены официальные обвинения

Убийство на западе Грузии: подозреваемым предъявлены официальные обвинения

Убийство произошло 11 сентября - мужчину обнаружили мертвым в его автомобиле 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T19:36+0400

2022-09-13T19:36+0400

2022-09-13T19:36+0400

преступность в грузии

происшествия

грузия

новости

гурия

озургети

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Подозреваемому в убийстве молодого человека в городе Озургети (регион Гурия) и свидетелю по этому же делу прокуратура предъявила официальные обвинения.До сих пор скрывающемуся от следствия заочно предъявлено обвинение в умышленном убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. В случае подтверждения вины ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.По версии следствия, обвиняемый на почве личной ссоры выстрелил в находящегося в машине парня из пистолета "Макаров" и скрылся с места происшествия.Что касается задержанного по делу, то ему предъявлено обвинение в даче ложных показаний. По версии следствия, он находился с убитым во время инцидента, однако во время опроса предоставил как свидетель ложную информацию. Ему грозит в случае обвинительного приговора от 3 до 7 лет тюрьмы.Прокуратура обратилась в суд об избрании для обвиняемых заключения в качестве меры пресечения. Находящемуся в розыске мера пресечения будет избрана заочно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гурия

озургети

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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, гурия, озургети