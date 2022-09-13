https://sputnik-georgia.ru/20220913/ushel-iz-zhizni-rezhisser-zhan-lyuk-godar-270372246.html

Ушел из жизни режиссер Жан-Люк Годар

Ушел из жизни режиссер Жан-Люк Годар

Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Ушел из жизни культовый франко-швейцарский кинорежиссер Жан-Люк Годар - ему был 91 год. Об этом сообщает издание Liberation со ссылкой на родственников режиссера.Жан-Люк Годар — кинорежиссер, кинокритик, актер, сценарист, монтажер и кинопродюсер, стоявший у истоков французской новой волны в кинематографе. Его фильмы 1960-х годов оказали революционное влияние на мировое киноискусство.Многие из фильмов Годара бросают вызов традиционному Голливуду и французскому кино. Годара часто называли самым радикальным французским режиссёром 1960-х и 1970-х годов; его подход к фильмам, политике и философии сделал его, пожалуй, самым влиятельным режиссером французской новой волны.Жан-Люк Годар автор фильмов "На последнем дыхании", "Алфавиль", "Женщина есть женщина", "Безумный Пьеро", "Жить своей жизнью", "Карабинеры", "Презрение", "Банда аутсайдеров", "Новая волна", "Король Лир", "Страсть", "Париж глазами..." и многих других картин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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