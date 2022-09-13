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В Грузии наградили лучших работников музея - ФОТО

В Грузии наградили лучших работников музея - ФОТО

Помимо звания лучшего музейного работника, каждый лауреат получил денежное вознаграждение 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T15:01+0400

2022-09-13T15:01+0400

2022-09-13T16:04+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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тея цулукиани

георгий каландия

тбилиси

дворец искусства

национальный музей грузии

музей искусств грузии

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Трех лучших работников музея наградили в Грузии в рамках первого съезда неправительственной организации "Альянс музеев", который состоялся в Тбилиси. В мероприятии приняли участие министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани, заместитель председателя комитета по культуре парламента Грузии Кетеван Думбадзе, директор Дворца искусств Грузии Георгий Каландия и другие.Как отмечают в ведомстве, в первом собрании музейщиков Грузии приняли участие члены и делегаты альянса, всего более 400 сотрудников 70 музеев Грузии, как региональных, так и частных музеев, находящихся в сфере управления министерства культуры. Трем "лучшим музейным работникам" вручили ведомственную награду, учрежденную в этом году министерством культуры: Помимо звания лучшего музейного работника, каждый из вышеперечисленных лиц также получил денежное вознаграждение. На мероприятии делегаты вместе с министром культуры Теей Цулукиани рассказали о происходящих в сфере процессах, успехах и проблемах, видении и инициативах министерства. На собрании были подведены итоги осуществленных реформ, проектов и составлены планы на будущее для большего успеха в музейной сфере. Важно, что у делегатов была возможность более развернуто и конкретно высказать свое мнение и мнение о музейной сфере в специально подготовленной анкете, отметили в ведомстве. Кроме того, на собрании Тея Цулукиани озвучила еще одну инициативу, а именно с ноября этого года все обладатели карт "Альянс музеев" получат возможность бесплатно посещать все музеи, входящие в управление Минкультуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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