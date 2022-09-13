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В Грузии наградили лучших работников музея - ФОТО
В Грузии наградили лучших работников музея - ФОТО
Помимо звания лучшего музейного работника, каждый лауреат получил денежное вознаграждение 13.09.2022, Sputnik Грузия
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии
грузия
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общество
тея цулукиани
георгий каландия
тбилиси
дворец искусства
национальный музей грузии
музей искусств грузии
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Трех лучших работников музея наградили в Грузии в рамках первого съезда неправительственной организации "Альянс музеев", который состоялся в Тбилиси. В мероприятии приняли участие министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани, заместитель председателя комитета по культуре парламента Грузии Кетеван Думбадзе, директор Дворца искусств Грузии Георгий Каландия и другие.Как отмечают в ведомстве, в первом собрании музейщиков Грузии приняли участие члены и делегаты альянса, всего более 400 сотрудников 70 музеев Грузии, как региональных, так и частных музеев, находящихся в сфере управления министерства культуры. Трем "лучшим музейным работникам" вручили ведомственную награду, учрежденную в этом году министерством культуры: Помимо звания лучшего музейного работника, каждый из вышеперечисленных лиц также получил денежное вознаграждение. На мероприятии делегаты вместе с министром культуры Теей Цулукиани рассказали о происходящих в сфере процессах, успехах и проблемах, видении и инициативах министерства. На собрании были подведены итоги осуществленных реформ, проектов и составлены планы на будущее для большего успеха в музейной сфере. Важно, что у делегатов была возможность более развернуто и конкретно высказать свое мнение и мнение о музейной сфере в специально подготовленной анкете, отметили в ведомстве. Кроме того, на собрании Тея Цулукиани озвучила еще одну инициативу, а именно с ноября этого года все обладатели карт "Альянс музеев" получат возможность бесплатно посещать все музеи, входящие в управление Минкультуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, общество, тея цулукиани, георгий каландия, тбилиси, дворец искусства, национальный музей грузии, музей искусств грузии
министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, общество, тея цулукиани, георгий каландия, тбилиси, дворец искусства, национальный музей грузии, музей искусств грузии

В Грузии наградили лучших работников музея - ФОТО

15:01 13.09.2022 (обновлено: 16:04 13.09.2022)
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии наградили лучших работников музея
В Грузии наградили лучших работников музея - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Помимо звания лучшего музейного работника, каждый лауреат получил денежное вознаграждение
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Трех лучших работников музея наградили в Грузии в рамках первого съезда неправительственной организации "Альянс музеев", который состоялся в Тбилиси.
В мероприятии приняли участие министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани, заместитель председателя комитета по культуре парламента Грузии Кетеван Думбадзе, директор Дворца искусств Грузии Георгий Каландия и другие.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии наградили лучших работников музея
В Грузии наградили лучших работников музея - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
В Грузии наградили лучших работников музея
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Как отмечают в ведомстве, в первом собрании музейщиков Грузии приняли участие члены и делегаты альянса, всего более 400 сотрудников 70 музеев Грузии, как региональных, так и частных музеев, находящихся в сфере управления министерства культуры.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии наградили лучших работников музея
В Грузии наградили лучших работников музея - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
В Грузии наградили лучших работников музея
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Трем "лучшим музейным работникам" вручили ведомственную награду, учрежденную в этом году министерством культуры:
Изольде Меликишвили – председателю Ученого совета Дворца искусств Грузии – Музея истории культуры – за особый вклад в музейную деятельность;
Герману Казаликашвили - начальнику отдела мониторинга Государственного музея Грузии имени Симона Джанашия Национального музея Грузии - за многолетнюю и добросовестную службу;
Назиброле Куртуа - хранитель рукописного фонда историко-архитектурного музея дворцов Дадиани - за долгую и добросовестную службу.
Помимо звания лучшего музейного работника, каждый из вышеперечисленных лиц также получил денежное вознаграждение.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии наградили лучших работников музея
В Грузии наградили лучших работников музея - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
В Грузии наградили лучших работников музея
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
На мероприятии делегаты вместе с министром культуры Теей Цулукиани рассказали о происходящих в сфере процессах, успехах и проблемах, видении и инициативах министерства. На собрании были подведены итоги осуществленных реформ, проектов и составлены планы на будущее для большего успеха в музейной сфере.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии наградили лучших работников музея
В Грузии наградили лучших работников музея - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
В Грузии наградили лучших работников музея
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Важно, что у делегатов была возможность более развернуто и конкретно высказать свое мнение и мнение о музейной сфере в специально подготовленной анкете, отметили в ведомстве.
Кроме того, на собрании Тея Цулукиани озвучила еще одну инициативу, а именно с ноября этого года все обладатели карт "Альянс музеев" получат возможность бесплатно посещать все музеи, входящие в управление Минкультуры.
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