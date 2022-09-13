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В Грузии внедряют электронную систему голосования на выборах

В Грузии внедряют электронную систему голосования на выборах

Внедрение электронной системы обеспечит подсчет и обнародование результатов через несколько минут после завершения голосования 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T13:39+0400

2022-09-13T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение о внедрении правила регистрации избирателей и подсчета голосов с использованием электронной аппаратуры с 2024 года.Как отметил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, электронное голосование окончательно укрепит доверие общества к процессу подсчета голосов, устранит проблему дисбаланса в избирательных протоколах и раз и навсегда положит конец спекуляциям в связи с т.н. каруселями.По его словам, процедура голосования с использованием полностью электронной аппаратуры в прошлом году состоялась в районе Крцаниси в Тбилиси. А в текущем году промежуточные выборы сакребуло прошли на восьми избирательных участках с использованием электронной аппаратуры в Батуми."Успешный опыт регистрации избирателей и голосования с помощью современных технологий позволяет нам широко внедрить эту инициативу с 2024 года", - заявил Кобахидзе.В частности, как разъяснил Кобахидзе, на большинстве избирательных участков, в том числе во всех городах и крупных населенных пунктах, что составляет по меньшей мере 70% избирателей, регистрация избирателей и голосование пройдет с использованием электронной аппаратуры.Внедрение электронной системы обеспечит подсчет и обнародование результатов через несколько минут после завершения голосования, также устранит проблему фальсификации экзитполов и параллельного подсчета голосов.По его словам, в ближайшие дни инициатива правящей команды преобразится в законопроект, после чего, на основании консультаций с правительством Грузии, Центральной избирательной комиссией и экспертами отрасли, будут запланированы практические шаги для оборудования избирательных участков аппаратурой подсчета голосов.Проведение избирательной реформы с учетом рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС.Для осуществления соответствующей реформы в парламенте Грузии создана рабочая группа под руководством Гиви Миканадзе. По словам Кобахидзе, часть представленных в рабочей группе предложений касался о внедрения электронных технологий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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