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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20220913/v-los-andzhelese-razdali-statuetki-emmi--foto-270393070.html
В Лос-Анджелесе раздали статуэтки "Эмми"- ФОТО
В Лос-Анджелесе раздали статуэтки "Эмми"- ФОТО
Церемония награждения 74-й по счету премии традиционно прошла в В Лос-Анджелесе 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T17:42+0400
2022-09-13T17:42+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Стали известны лауреаты "Эмми" - статуэтки получили самые лучшие работы в США по версии престижной телевизионной премии, сообщает New York Times. Церемония награждения 74-й по счету премии традиционно прошла в Лос-Анджелесе.Так, в номинации "Лучший драматический сериал" победителем назван проект "Наследники". Сериалу "Тед Лассо" отправилась награда в категории "Лучший комедийный сериал", а "Белый лотос" стал лидером в номинации "Лучший мини-сериал или антология".Критики выбрали и лучшего драматического актера - им стал Ли Джон Джэ, исполнивший главную роль в "Игре в кальмара", а аналогичную награду среди актрис получила Зендея, сыгравшая Ру Беннет во втором сезоне сериала "Эйфория". К слову, для Зендеи это вторая "Эмми".Что касается жанра комедия, награда была вручена лучшему комедийному актеру — Джейсону Судейкису за роль в "Теде Лассо", а премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт ("Хитрости"). Далее победу в номинации "Лучшая женская роль в мини-сериале" одержала Аманда Сейфрид ("Выбывшая"), а в мужской — Майкл Китон ("Ломка"). Наконец, награду за "Лучшую режиссуру драмы" передали автору "Игры в кальмара" Хвану Дон-хеку. Тем временем создатель острой социальной сатиры Майк Уайт победил аж в двух номинациях — как сценарист и постановщик. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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премия "эмми", грэмми, лос-анджелес, сша, зендея, в мире, новости, шоу-бизнес
премия "эмми", грэмми, лос-анджелес, сша, зендея, в мире, новости, шоу-бизнес

В Лос-Анджелесе раздали статуэтки "Эмми"- ФОТО

17:42 13.09.2022
© AP Photo / Mark TerrillАктеры "Удивительной миссис Мейзел" на 74-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Актеры Удивительной миссис Мейзел на 74-й церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Mark Terrill
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Церемония награждения 74-й по счету премии традиционно прошла в В Лос-Анджелесе
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Стали известны лауреаты "Эмми" - статуэтки получили самые лучшие работы в США по версии престижной телевизионной премии, сообщает New York Times.
Церемония награждения 74-й по счету премии традиционно прошла в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Mark TerrillМолли Шеннон и Ванесса Байер поздравляют М.Дж. Делани с получением награды за выдающуюся режиссуру комедийного сериала "Тед Лассо" на 74-й церемонии вручения премии "Эмми"
Молли Шеннон и Ванесса Байер поздравляют М.Дж. Делани с получением награды за выдающуюся режиссуру комедийного сериала Тед Лассо на 74-й церемонии вручения премии Эмми - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
Молли Шеннон и Ванесса Байер поздравляют М.Дж. Делани с получением награды за выдающуюся режиссуру комедийного сериала "Тед Лассо" на 74-й церемонии вручения премии "Эмми"
© AP Photo / Mark Terrill
Так, в номинации "Лучший драматический сериал" победителем назван проект "Наследники". Сериалу "Тед Лассо" отправилась награда в категории "Лучший комедийный сериал", а "Белый лотос" стал лидером в номинации "Лучший мини-сериал или антология".
© AP Photo / Richard Shotwell/InvisionЗендая прибывает на 74-ю церемонию вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Зендая прибывает на 74-ю церемонию вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
Зендая прибывает на 74-ю церемонию вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
Критики выбрали и лучшего драматического актера - им стал Ли Джон Джэ, исполнивший главную роль в "Игре в кальмара", а аналогичную награду среди актрис получила Зендея, сыгравшая Ру Беннет во втором сезоне сериала "Эйфория". К слову, для Зендеи это вторая "Эмми".
© AP Photo / Mark TerrillХанна Уоддингем поздравляет Бретта Голдштейна с вручением ему награды за роль второго плана в комедийном сериале "Тед Лассо" на 74-й церемонии премии "Эмми"
Ханна Уоддингем поздравляет Бретта Голдштейна с вручением ему награды за роль второго плана в комедийном сериале Тед Лассо на 74-й церемонии премии Эмми - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
Ханна Уоддингем поздравляет Бретта Голдштейна с вручением ему награды за роль второго плана в комедийном сериале "Тед Лассо" на 74-й церемонии премии "Эмми"
© AP Photo / Mark Terrill
Что касается жанра комедия, награда была вручена лучшему комедийному актеру — Джейсону Судейкису за роль в "Теде Лассо", а премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт ("Хитрости").
Далее победу в номинации "Лучшая женская роль в мини-сериале" одержала Аманда Сейфрид ("Выбывшая"), а в мужской — Майкл Китон ("Ломка").
© AFP 2022 / Frederic J. BrownАмериканская актриса Аманда Сейфрид позирует с наградой за лучшую женскую роль во время 74-й церемонии вручения премии "Эмми" в театре Microsoft в Лос-Анджелесе
Американская актриса Аманда Сейфрид позирует с наградой за лучшую женскую роль во время 74-й церемонии вручения премии Эмми в театре Microsoft в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2022
Американская актриса Аманда Сейфрид позирует с наградой за лучшую женскую роль во время 74-й церемонии вручения премии "Эмми" в театре Microsoft в Лос-Анджелесе
© AFP 2022 / Frederic J. Brown
Наконец, награду за "Лучшую режиссуру драмы" передали автору "Игры в кальмара" Хвану Дон-хеку. Тем временем создатель острой социальной сатиры Майк Уайт победил аж в двух номинациях — как сценарист и постановщик.
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