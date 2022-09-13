В Лос-Анджелесе раздали статуэтки "Эмми"- ФОТО
© AP Photo / Mark TerrillАктеры "Удивительной миссис Мейзел" на 74-й церемонии вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Mark Terrill
Церемония награждения 74-й по счету премии традиционно прошла в В Лос-Анджелесе
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Стали известны лауреаты "Эмми" - статуэтки получили самые лучшие работы в США по версии престижной телевизионной премии, сообщает New York Times.
Церемония награждения 74-й по счету премии традиционно прошла в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Mark TerrillМолли Шеннон и Ванесса Байер поздравляют М.Дж. Делани с получением награды за выдающуюся режиссуру комедийного сериала "Тед Лассо" на 74-й церемонии вручения премии "Эмми"
Молли Шеннон и Ванесса Байер поздравляют М.Дж. Делани с получением награды за выдающуюся режиссуру комедийного сериала "Тед Лассо" на 74-й церемонии вручения премии "Эмми"
© AP Photo / Mark Terrill
Так, в номинации "Лучший драматический сериал" победителем назван проект "Наследники". Сериалу "Тед Лассо" отправилась награда в категории "Лучший комедийный сериал", а "Белый лотос" стал лидером в номинации "Лучший мини-сериал или антология".
© AP Photo / Richard Shotwell/InvisionЗендая прибывает на 74-ю церемонию вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
Зендая прибывает на 74-ю церемонию вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Richard Shotwell/Invision
Критики выбрали и лучшего драматического актера - им стал Ли Джон Джэ, исполнивший главную роль в "Игре в кальмара", а аналогичную награду среди актрис получила Зендея, сыгравшая Ру Беннет во втором сезоне сериала "Эйфория". К слову, для Зендеи это вторая "Эмми".
© AP Photo / Mark TerrillХанна Уоддингем поздравляет Бретта Голдштейна с вручением ему награды за роль второго плана в комедийном сериале "Тед Лассо" на 74-й церемонии премии "Эмми"
Ханна Уоддингем поздравляет Бретта Голдштейна с вручением ему награды за роль второго плана в комедийном сериале "Тед Лассо" на 74-й церемонии премии "Эмми"
© AP Photo / Mark Terrill
Что касается жанра комедия, награда была вручена лучшему комедийному актеру — Джейсону Судейкису за роль в "Теде Лассо", а премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт ("Хитрости").
Далее победу в номинации "Лучшая женская роль в мини-сериале" одержала Аманда Сейфрид ("Выбывшая"), а в мужской — Майкл Китон ("Ломка").
© AFP 2022 / Frederic J. BrownАмериканская актриса Аманда Сейфрид позирует с наградой за лучшую женскую роль во время 74-й церемонии вручения премии "Эмми" в театре Microsoft в Лос-Анджелесе
Американская актриса Аманда Сейфрид позирует с наградой за лучшую женскую роль во время 74-й церемонии вручения премии "Эмми" в театре Microsoft в Лос-Анджелесе
© AFP 2022 / Frederic J. Brown
Наконец, награду за "Лучшую режиссуру драмы" передали автору "Игры в кальмара" Хвану Дон-хеку. Тем временем создатель острой социальной сатиры Майк Уайт победил аж в двух номинациях — как сценарист и постановщик.