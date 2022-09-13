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В Лос-Анджелесе раздали статуэтки "Эмми"- ФОТО

В Лос-Анджелесе раздали статуэтки "Эмми"- ФОТО

Церемония награждения 74-й по счету премии традиционно прошла в В Лос-Анджелесе 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T17:42+0400

2022-09-13T17:42+0400

2022-09-13T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Стали известны лауреаты "Эмми" - статуэтки получили самые лучшие работы в США по версии престижной телевизионной премии, сообщает New York Times. Церемония награждения 74-й по счету премии традиционно прошла в Лос-Анджелесе.Так, в номинации "Лучший драматический сериал" победителем назван проект "Наследники". Сериалу "Тед Лассо" отправилась награда в категории "Лучший комедийный сериал", а "Белый лотос" стал лидером в номинации "Лучший мини-сериал или антология".Критики выбрали и лучшего драматического актера - им стал Ли Джон Джэ, исполнивший главную роль в "Игре в кальмара", а аналогичную награду среди актрис получила Зендея, сыгравшая Ру Беннет во втором сезоне сериала "Эйфория". К слову, для Зендеи это вторая "Эмми".Что касается жанра комедия, награда была вручена лучшему комедийному актеру — Джейсону Судейкису за роль в "Теде Лассо", а премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт ("Хитрости"). Далее победу в номинации "Лучшая женская роль в мини-сериале" одержала Аманда Сейфрид ("Выбывшая"), а в мужской — Майкл Китон ("Ломка"). Наконец, награду за "Лучшую режиссуру драмы" передали автору "Игры в кальмара" Хвану Дон-хеку. Тем временем создатель острой социальной сатиры Майк Уайт победил аж в двух номинациях — как сценарист и постановщик. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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