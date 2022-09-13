https://sputnik-georgia.ru/20220913/veteran-alfy-kak-rossiyskie-spetssluzhby-boryutsya-s-ukrainskimi-terroristami---video-270371919.html

Ветеран "Альфы": как российские спецслужбы борются с украинскими террористами? - видео

Ветеран "Альфы": как российские спецслужбы борются с украинскими террористами? - видео

Украина ведет против России террористическую войну и все больше наращивает усилия в этом направлении, рассказал в интервью "Sputnik на русском" президент... 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T12:17+0400

2022-09-13T12:17+0400

2022-09-13T12:17+0400

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Российские специалисты, по его словам, успешно предотвращают множество диверсий и терактов, которые готовятся не только украинскими, но и западными спецслужбами. Как СБУ вербует беженцев? Чем российским спецслужбам может помочь опыт борьбы СССР с бандеровским подпольем? Как в украинских терактах и диверсиях замешаны западные разведки? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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террористы, терроризм, мультимедиа, видео, видео