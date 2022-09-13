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Ветеран "Альфы": как российские спецслужбы борются с украинскими террористами? - видео
Ветеран "Альфы": как российские спецслужбы борются с украинскими террористами? - видео
Украина ведет против России террористическую войну и все больше наращивает усилия в этом направлении, рассказал в интервью "Sputnik на русском" президент... 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T12:17+0400
2022-09-13T12:17+0400
2022-09-13T12:17+0400
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Российские специалисты, по его словам, успешно предотвращают множество диверсий и терактов, которые готовятся не только украинскими, но и западными спецслужбами. Как СБУ вербует беженцев? Чем российским спецслужбам может помочь опыт борьбы СССР с бандеровским подпольем? Как в украинских терактах и диверсиях замешаны западные разведки? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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террористы, терроризм, мультимедиа, видео, видео
террористы, терроризм, мультимедиа, видео, видео
Ветеран "Альфы": как российские спецслужбы борются с украинскими террористами? - видео
Украина ведет против России террористическую войну и все больше наращивает усилия в этом направлении, рассказал в интервью "Sputnik на русском" президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров
Российские специалисты, по его словам, успешно предотвращают множество диверсий и терактов, которые готовятся не только украинскими, но и западными спецслужбами.
Как СБУ вербует беженцев? Чем российским спецслужбам может помочь опыт борьбы СССР с бандеровским подпольем? Как в украинских терактах и диверсиях замешаны западные разведки?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.