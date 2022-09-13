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Видеоклип режиссера из Грузии наградили на премии Europe Music Awards
Видеоклип режиссера из Грузии наградили на премии Europe Music Awards
Клип, судя по всему, снят одним дублем - один период жизни плавно перетекает в другой 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T16:41+0400
2022-09-13T16:41+0400
2022-09-13T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Видеоклип, созданный актером и режиссером Григолом Жордания на песню "Summer Lights" грузинского бренда ANIK, удостоился приза в номинации "Лучшее драматическое музыкальное видео" на церемонии вручения наград Europe Music Awards.По сюжету видео, одна пара проживает целую жизнь в клипе – от детства до старости. Интересно, что клип, судя по всему, снят одним дублем. Один период жизни плавно перетекает в другой.Europe Music Awards – это международный сезонный музыкально-видеофестиваль для музыкантов-кинематографистов и любителей музыки и кино и для продвижения их творчества. В конкурс принимаются все категории музыкальных клипов всех жанров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, культура, шоу, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес
новости, грузия, культура, шоу, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес
Видеоклип режиссера из Грузии наградили на премии Europe Music Awards
Клип, судя по всему, снят одним дублем - один период жизни плавно перетекает в другой
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Видеоклип, созданный актером и режиссером Григолом Жордания на песню "Summer Lights" грузинского бренда ANIK, удостоился приза в номинации "Лучшее драматическое музыкальное видео" на церемонии вручения наград Europe Music Awards.
По сюжету видео, одна пара проживает целую жизнь в клипе – от детства до старости. Интересно, что клип, судя по всему, снят одним дублем. Один период жизни плавно перетекает в другой.
Europe Music Awards – это международный сезонный музыкально-видеофестиваль для музыкантов-кинематографистов и любителей музыки и кино и для продвижения их творчества. В конкурс принимаются все категории музыкальных клипов всех жанров.