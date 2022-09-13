https://sputnik-georgia.ru/20220913/videoklip-rezhissera-iz-gruzii-nagradili-na-premii-europe-music-awards-270390603.html

Видеоклип режиссера из Грузии наградили на премии Europe Music Awards

Видеоклип режиссера из Грузии наградили на премии Europe Music Awards

Клип, судя по всему, снят одним дублем - один период жизни плавно перетекает в другой 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T16:41+0400

2022-09-13T16:41+0400

2022-09-13T16:41+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

новости

грузия

культура

шоу

шоу-бизнес

грузинский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24173/54/241735487_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cac7c3e5d0e485b1c04a4f3cb1a99cfc.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Видеоклип, созданный актером и режиссером Григолом Жордания на песню "Summer Lights" грузинского бренда ANIK, удостоился приза в номинации "Лучшее драматическое музыкальное видео" на церемонии вручения наград Europe Music Awards.По сюжету видео, одна пара проживает целую жизнь в клипе – от детства до старости. Интересно, что клип, судя по всему, снят одним дублем. Один период жизни плавно перетекает в другой.Europe Music Awards – это международный сезонный музыкально-видеофестиваль для музыкантов-кинематографистов и любителей музыки и кино и для продвижения их творчества. В конкурс принимаются все категории музыкальных клипов всех жанров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, культура, шоу, шоу-бизнес, грузинский шоу-бизнес