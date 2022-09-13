https://sputnik-georgia.ru/20220913/vtoraya-pobeda---gruzinskiy-sumoist-prodolzhaet-vystuplenie-na-osennem-turnire-v-tokio-270376666.html

Вторая победа - Грузинский сумоист продолжает выступление на осеннем турнире в Токио

Вторая победа - Грузинский сумоист продолжает выступление на осеннем турнире в Токио

Грузинский богатырь вытеснил соперника за пределы площадки при помощи приема йорикири 13.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-13T13:59+0400

2022-09-13T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал вторую победу на осеннем турнире в Токио.В третий день соревнований на арене Кокугикан Тотиносин одолел девятого маэгасиру Запада Котоэко. Грузинский богатырь вытеснил соперника за пределы площадки при помощи приема йорикири.Счет личных встреч между сумоистами стал 7:2 в пользу Тотиносина.Завтра Тотиносин встретится с восьмым маэгасирой Запада Хокутофузди, который к этому моменту выиграл все три поединка турнира.Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.Аки басё будет проходить в Кокугикане с 11 по 25 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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