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Вторая победа - Грузинский сумоист продолжает выступление на осеннем турнире в Токио
Вторая победа - Грузинский сумоист продолжает выступление на осеннем турнире в Токио
Грузинский богатырь вытеснил соперника за пределы площадки при помощи приема йорикири 13.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-13T13:59+0400
2022-09-13T13:59+0400
2022-09-13T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал вторую победу на осеннем турнире в Токио.В третий день соревнований на арене Кокугикан Тотиносин одолел девятого маэгасиру Запада Котоэко. Грузинский богатырь вытеснил соперника за пределы площадки при помощи приема йорикири.Счет личных встреч между сумоистами стал 7:2 в пользу Тотиносина.Завтра Тотиносин встретится с восьмым маэгасирой Запада Хокутофузди, который к этому моменту выиграл все три поединка турнира.Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.Аки басё будет проходить в Кокугикане с 11 по 25 сентября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио
спорт, грузия, новости, леван горгадзе, токио
Вторая победа - Грузинский сумоист продолжает выступление на осеннем турнире в Токио
Грузинский богатырь вытеснил соперника за пределы площадки при помощи приема йорикири
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал вторую победу на осеннем турнире в Токио.
В третий день соревнований на арене Кокугикан Тотиносин одолел девятого маэгасиру Запада Котоэко. Грузинский богатырь вытеснил соперника за пределы площадки при помощи приема йорикири.
Счет личных встреч между сумоистами стал 7:2 в пользу Тотиносина.
Завтра Тотиносин встретится с восьмым маэгасирой Запада Хокутофузди, который к этому моменту выиграл все три поединка турнира.
Осенний турнир Горгадзе начал в ранге восьмого маэгасиры Востока. Улучшить свои позиции 34-летнему Тотиносину не удалось из-за завершения летнего турнира с отрицательным балансом.
Аки басё будет проходить в Кокугикане с 11 по 25 сентября.