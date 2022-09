https://sputnik-georgia.ru/20220914/demi-lovato-zavershaet-kontsertnuyu-deyatelnost-270427204.html

Деми Ловато завершает концертную деятельность

Деми Ловато завершает концертную деятельность

14.09.2022

ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Известная американская исполнительница, автор песен и актриса Деми Ловато заявила, что намерена завершить концертную деятельность из-за проблем со здоровьем, сообщает Deadline.Как выяснилось, предстоящий гастрольный тур в поддержку восьмого студийного альбома певицы станет для поклонников Ловато завершающим.По словам знаменитости, в данное время Ловато испытывает проблемы с голосовыми связками, а потому слушателям частенько придется подпевать ей на выступлениях: "У меня почти нет голоса, сегодня вечером я буду много направлять микрофон на публику".Недавно Деми призналась, что страдала от наркотической зависимости и даже неоднократно лечилась в реабилитационных центрах. Более того, четыре года назад певица пережила почти смертельную передозировку, а после три инсульта и сердечный приступ.Деми Ловато дебютировала на телеэкранах в 2002 году в детском телешоу "Барни и друзья", но мировую славу ей принесла роль Митчи Торрес в фильме Disney "Camp Rock: Музыкальные каникулы". Саундтрек к этому фильму, специально для которого была записана песня "This Is Me" совместно с Джо Джонасом, стал дебютным синглом Ловато и достиг топ-10 главного песенного чарта США. Далее, подписав контракт с Hollywood Records, Ловато выпустила шесть студийных альбомов. Помимо музыкальной деятельности, Ловато также прославилась как актриса, исполнив как главные, так и эпизодические роли во многих проектах.Продажи Ловато на территории США (альбомы и синглы) составляют свыше 24 миллионов копий, в то время как на территории Великобритании продажи только синглов составляют свыше 9,5 миллионов копий. Ловато - обладательница многочисленных наград, среди которых Teen Choice Awards, MTV Video Music Awards, Latin American Music Awards и другие. В течение всей карьеры она не раз освещала проблемы расстройства пищевого поведения и злоупотребления психоактивными веществами. Выпустила книгу "Быть сильной 365 дней в году" и два фильма: "Деми Ловато: Попросту сложно" и "Деми Ловато: Танец с дьяволом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

