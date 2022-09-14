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Двусторонний диалог между Москвой и Тбилиси не прерывался - МИД
Двусторонний диалог между Москвой и Тбилиси не прерывался - МИД
Залогом его устойчивости является общая убежденность в том, что добрососедское взаимодействие всецело отвечает интересам народов РФ и Грузии, заявил дипломат 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T13:00+0400
2022-09-14T13:00+0400
2022-09-14T13:00+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Москва и Тбилиси не прерывали двусторонний диалог, несмотря на все политические перипетии в отношениях двух стран, заявил в беседе с РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.По словам Гончара, в отсутствие дипотношений важным каналом двустороннего общения с Тбилиси остается неформальный механизм встреч Карасина и Абашидзе, инициированный грузинским руководством в 2012 году в рамках курса на двустороннюю нормализацию и всецело поддержанный Москвой. "В его рамках ведется деполитизированное обсуждение различных аспектов российско-грузинских связей с акцентом на торгово-экономические, транспортные и гуманитарные вопросы. Во многом благодаря существованию данного формата удалось добиться осязаемых практических результатов. Активизировались контакты между людьми, развивается торговля", - напомнил представитель МИД РФ. Кроме того, дипломат подчеркнул, что с учетом пандемии и локдауна с 2020 года встречи Карасина и Абашидзе проходили в дистанционном режиме. Последняя (с участием представителей министерств иностранных дел и транспорта двух стран) – в ноябре 2021 года по видеоконференцсвязи. "С тех пор контакт поддерживался по телефону. С учетом нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в практическую плоскость встанет вопрос и о проведении очередной очной встречи", - сказал Гончар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, политика, грузия, москва, тбилиси, мид россии, снг, грузино-российские отношения
россия, политика, грузия, москва, тбилиси, мид россии, снг, грузино-российские отношения
Двусторонний диалог между Москвой и Тбилиси не прерывался - МИД
Залогом его устойчивости является общая убежденность в том, что добрососедское взаимодействие всецело отвечает интересам народов РФ и Грузии, заявил дипломат
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Москва и Тбилиси не прерывали двусторонний диалог, несмотря на все политические перипетии в отношениях двух стран, заявил в беседе с РИА Новости
директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Несмотря на все политические перипетии в наших отношениях с Грузией, двусторонний диалог между Москвой и Тбилиси не прерывался, - сказал дипломат. - Залогом его устойчивости является общая убежденность в том, что добрососедское взаимодействие всецело отвечает интересам народов России и Грузии, объединенных общей историей и культурой, миллионами человеческих судеб".
По словам Гончара, в отсутствие дипотношений важным каналом двустороннего общения с Тбилиси остается неформальный механизм встреч Карасина и Абашидзе, инициированный грузинским руководством в 2012 году в рамках курса на двустороннюю нормализацию и всецело поддержанный Москвой.
"В его рамках ведется деполитизированное обсуждение различных аспектов российско-грузинских связей с акцентом на торгово-экономические, транспортные и гуманитарные вопросы. Во многом благодаря существованию данного формата удалось добиться осязаемых практических результатов. Активизировались контакты между людьми, развивается торговля", - напомнил представитель МИД РФ.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что с учетом пандемии и локдауна с 2020 года встречи Карасина и Абашидзе проходили в дистанционном режиме. Последняя (с участием представителей министерств иностранных дел и транспорта двух стран) – в ноябре 2021 года по видеоконференцсвязи.
"С тех пор контакт поддерживался по телефону. С учетом нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в практическую плоскость встанет вопрос и о проведении очередной очной встречи", - сказал Гончар.