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Грузия стремится стать "цифровым хабом" региона

Грузия стремится стать "цифровым хабом" региона

Превращение Грузии в "цифровой хаб" является одной из задач правительства на ближайшие 10 лет 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T23:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен - Sputnik. Грузия хочет занять позицию "цифрового хаба" в регионе путем увеличения трафика через интернет-коридор между Азией и Европой, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.Превращение Грузии в "цифровой хаб" региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Согласно стратегии развития широкополосной сети на ближайшие пять лет, в Грузии должен быть интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет интернета."Формирование телекоммуникационных, транспортных и энергетических коридоров, соединяющих Европу и Азию, имеет большое стратегическое значение не только для Грузии, но и для всех стран региона Южного Кавказа", - сказал Давиташвили.По его словам, развитие цифрового транзитного коридора и хаба в Грузии подразумевает, с одной стороны, международную широкополосную телекоммуникационную интернет-связь в Грузии и через Грузию, а с другой стороны - формирование региональных центров обмена данными крупными контент-провайдерами.При этом он отметил, что через Черное море у Грузии есть возможность активного участия в рынке международных интернет-соединений, а связь с Европой через подводную инфраструктуру на Черном море является необходимым условием развития цифрового евро-азиатского транзитного коридора.По последним данным, на 100% в Грузии Интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальной части Грузии уровень интернетизации составляет от 50% до 70%.Для решения проблем с интернетизацией Грузия будет получать интернет с помощью спутниковой системы Starlink с 2023 года.После внедрения Starlink во всех горных регионах доступ к высокоскоростному Интернету будет доступен для всех желающих.

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