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Илия II: мы живем в ситуации, когда никто не знает, что будет завтра

Илия II: мы живем в ситуации, когда никто не знает, что будет завтра

Единственное, что может справиться со страхом, – это вера в Бога, напомнил Патриарх 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T19:00+0400

2022-09-14T19:00+0400

2022-09-14T19:00+0400

грузия

религия

общество

католикос-патриарх всея грузии илия ii

новости

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Мы находимся в ситуации, когда никто не знает, что будет завтра, и мы должны помогать людям справиться со страхами и фобиями, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.При этом он отметил, что единственное, что может справиться со страхом, – это вера в Бога."Истинная вера в Бога и хождение по его пути освобождает человека и общество от всяческих фобий и наполняет их сердца миром, смелостью, мужеством, любовью, верностью и желанием жить для других. Это то состояние души, когда страх не имеет силы захватить и уничтожить наш внутренний мир, наше духовное спокойствие" - сказал сказал Илия II.По его словам, снижение роли религии в жизни людей и вероотступничество стали главными тенденциями мировой жизни, что особо опасно для будущих поколений."Сторонники секуляризма выдвинули идею ложной свободы, свободной от морали и установили принцип вседозволенности: то, чего я хочу – естественно, возможно и приемлемо. Такое отношение создает особую угрозу будущим поколениям, формируя у них ложные ориентиры, псевдоценности и лояльное отношение к тяжким грехам", - сказал Илия II.В своем обращении Катлоликос-Патриарх всея Грузии выразил надежду, что работа заседания будет способствовать диалогу между религиями и миру, взаимоуважительному сосуществованию религий и культур и создаст условия для защиты духовных ценностей совместными усилиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, религия , общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, новости