https://sputnik-georgia.ru/20220914/iliya-ii-my-zhivem-v-situatsii-kogda-nikto-ne-znaet-chto-budet-zavtra-270429821.html
Илия II: мы живем в ситуации, когда никто не знает, что будет завтра
Илия II: мы живем в ситуации, когда никто не знает, что будет завтра
Единственное, что может справиться со страхом, – это вера в Бога, напомнил Патриарх 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T19:00+0400
2022-09-14T19:00+0400
2022-09-14T19:00+0400
грузия
религия
общество
католикос-патриарх всея грузии илия ii
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/10/251490129_0:130:1512:982_1920x0_80_0_0_1272aac41023b54fa05ca1dcd4e5935d.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Мы находимся в ситуации, когда никто не знает, что будет завтра, и мы должны помогать людям справиться со страхами и фобиями, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.При этом он отметил, что единственное, что может справиться со страхом, – это вера в Бога."Истинная вера в Бога и хождение по его пути освобождает человека и общество от всяческих фобий и наполняет их сердца миром, смелостью, мужеством, любовью, верностью и желанием жить для других. Это то состояние души, когда страх не имеет силы захватить и уничтожить наш внутренний мир, наше духовное спокойствие" - сказал сказал Илия II.По его словам, снижение роли религии в жизни людей и вероотступничество стали главными тенденциями мировой жизни, что особо опасно для будущих поколений."Сторонники секуляризма выдвинули идею ложной свободы, свободной от морали и установили принцип вседозволенности: то, чего я хочу – естественно, возможно и приемлемо. Такое отношение создает особую угрозу будущим поколениям, формируя у них ложные ориентиры, псевдоценности и лояльное отношение к тяжким грехам", - сказал Илия II.В своем обращении Катлоликос-Патриарх всея Грузии выразил надежду, что работа заседания будет способствовать диалогу между религиями и миру, взаимоуважительному сосуществованию религий и культур и создаст условия для защиты духовных ценностей совместными усилиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/10/251490129_309:122:1488:1007_1920x0_80_0_0_98bcba5ad1c509c5f5fe12cdc2b9ed26.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, религия , общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, новости
грузия, религия , общество, католикос-патриарх всея грузии илия ii, новости
Илия II: мы живем в ситуации, когда никто не знает, что будет завтра
Единственное, что может справиться со страхом, – это вера в Бога, напомнил Патриарх
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Мы находимся в ситуации, когда никто не знает, что будет завтра, и мы должны помогать людям справиться со страхами и фобиями, заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
"Мы оказались в ситуации, когда никто не знает, что будет завтра. Решение постпандемийных сложностей, помощь по мере возможности пострадавшим от войны и молитва за мир – наши обязанности. Вместе с тем духовые лица по мере возможности должны помогать людям справляться со страхом перед различными испытаниями", - сказал Илия II.
При этом он отметил, что единственное, что может справиться со страхом, – это вера в Бога.
"Истинная вера в Бога и хождение по его пути освобождает человека и общество от всяческих фобий и наполняет их сердца миром, смелостью, мужеством, любовью, верностью и желанием жить для других. Это то состояние души, когда страх не имеет силы захватить и уничтожить наш внутренний мир, наше духовное спокойствие" - сказал сказал Илия II.
По его словам, снижение роли религии в жизни людей и вероотступничество стали главными тенденциями мировой жизни, что особо опасно для будущих поколений.
"Сторонники секуляризма выдвинули идею ложной свободы, свободной от морали и установили принцип вседозволенности: то, чего я хочу – естественно, возможно и приемлемо. Такое отношение создает особую угрозу будущим поколениям, формируя у них ложные ориентиры, псевдоценности и лояльное отношение к тяжким грехам", - сказал Илия II.
В своем обращении Катлоликос-Патриарх всея Грузии выразил надежду, что работа заседания будет способствовать диалогу между религиями и миру, взаимоуважительному сосуществованию религий и культур и создаст условия для защиты духовных ценностей совместными усилиями.