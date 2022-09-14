https://sputnik-georgia.ru/20220914/kakogo-chisla-prazdnuyut-den-rozhdeniya-osnovopolozhnika-islama-v-2022-270430126.html

Какого числа празднуют день рождения основоположника ислама в 2022?

Какого числа празднуют день рождения основоположника ислама в 2022?

Мавлид ан-Наби, или священную ночь рождения основоположника ислама Пророка Мухаммеда, правоверные празднуют в третьем месяце мусульманского календаря Раби... 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T19:42+0400

2022-09-14T19:42+0400

2022-09-14T19:42+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0c/251440280_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_33a62f2043235cc1d6884e8f0bd8868d.jpg

Исламские основные течения празднуют рождение Пророка Мухаммеда в разные дни – сунниты отмечают Мавлид ан-Наби 11-12-го числа Раби уль-авваль, а шииты — 17-го.В исламском календаре каждый месяц длится 29 или 30 дней, поэтому лунный год на 11-12 дней короче солнечного. Таким образом, даты исламских праздников ежегодно сдвигаются относительно григорианского календаря.Когда празднуют день рождения основоположника ислама в 2022-м по григорианскому календарю, вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Когда празднуютСвященная ночь рождения основоположника ислама Пророка Мухаммеда в 2022-м выпадает на 7-8 октября.Раби-уль-авваль занимает особое место в мусульманском календаре, ибо это месяц, в котором Пророк Мухаммед родился, а затем и скончался.Точная дата рождения основоположника ислама неизвестна, поэтому праздник рождества Пророка Мухаммеда приурочен к дню его смерти. Согласно исламу, смерть - это рождение для вечной жизни.Праздновать Мавлид ан-Наби или рождение Пророка Мухаммеда стали лишь через 300 лет после прихода ислама.Мавлид ан-Наби или священная ночь рождения основоположника ислама – для мусульман третья дата по почитанию. Первые два места занимают праздники — Ураза-байрам и Курбан-байрам, которые Пророк Мухаммед праздновал при жизни.В исламских странах в праздник, посвященный рождению основоположника ислама проводят торжественные мероприятия, где мусульмане восхваляют Пророка и рассказывают обо всем, что с ним связано.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки