https://sputnik-georgia.ru/20220914/kontrabanda-na-million--v-bagazhe-grazhdanina-izrailya-nashli-brillianty-270416244.html

Контрабанда на миллион – в багаже гражданина Израиля нашли бриллианты

Контрабанда на миллион – в багаже гражданина Израиля нашли бриллианты

Пограничники обнаружили контрабанду в ручной клади гражданина Израиля в Тбилисском международном аэропорту 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T14:02+0400

2022-09-14T14:02+0400

2022-09-14T14:02+0400

грузия

происшествия

новости

израиль

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники службы доходов Минфина Грузии пресекли незаконный вывоз из страны незадекларированных драгоценных каменей в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации ведомства, пограничники обнаружили контрабанду в ручной клади гражданина Израиля во время прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте в Тбилисском международном аэропорту.Речь идет о бриллиантах разного размера общей стоимостью в 1 863 921 лари (более 665 тысяч долларов).Материалы дела переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, израиль, тбилисский международный аэропорт