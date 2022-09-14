https://sputnik-georgia.ru/20220914/kontrabanda-na-million--v-bagazhe-grazhdanina-izrailya-nashli-brillianty-270416244.html
Контрабанда на миллион – в багаже гражданина Израиля нашли бриллианты
Контрабанда на миллион – в багаже гражданина Израиля нашли бриллианты
Пограничники обнаружили контрабанду в ручной клади гражданина Израиля в Тбилисском международном аэропорту 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T14:02+0400
2022-09-14T14:02+0400
2022-09-14T14:02+0400
грузия
происшествия
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израиль
тбилисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Сотрудники службы доходов Минфина Грузии пресекли незаконный вывоз из страны незадекларированных драгоценных каменей в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте ведомства.По информации ведомства, пограничники обнаружили контрабанду в ручной клади гражданина Израиля во время прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте в Тбилисском международном аэропорту.Речь идет о бриллиантах разного размера общей стоимостью в 1 863 921 лари (более 665 тысяч долларов).Материалы дела переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, израиль, тбилисский международный аэропорт
грузия, происшествия, новости, израиль, тбилисский международный аэропорт
Контрабанда на миллион – в багаже гражданина Израиля нашли бриллианты
Пограничники обнаружили контрабанду в ручной клади гражданина Израиля в Тбилисском международном аэропорту
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Сотрудники службы доходов Минфина Грузии пресекли незаконный вывоз из страны незадекларированных драгоценных каменей в особо крупном размере, говорится в сообщении
на сайте ведомства.
По информации ведомства, пограничники обнаружили контрабанду в ручной клади гражданина Израиля во время прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте в Тбилисском международном аэропорту.
Речь идет о бриллиантах разного размера общей стоимостью в 1 863 921 лари (более 665 тысяч долларов).
Материалы дела переданы Следственной службе Минфина для дальнейшего реагирования.