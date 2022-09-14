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Кто сможет учиться дистанционно в школах Грузии?
Кто сможет учиться дистанционно в школах Грузии?
Возможность выбора дистанционного обучения будет только у тех учеников, которые входят в группу риска из-за состояния здоровья 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T14:42+0400
2022-09-14T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. С нового учебного года режим дистанционного обучения в школах Грузии будет ограничен, говорится в сообщении министерства образования и науки.В частности, с нового 2022-2023 учебного года, который стартует с 15 сентября, возможность выбора дистанционного обучения будет только у тех учеников, которые входят в группу риска из-за состояния здоровья. У них будет возможность обучения на дому на основании справки медучреждения и обращения родителя.В случае выявления коронавируса работник школы или ученик подлежат изоляции на срок, определенный приказом министра здравоохранения (на сегодняшний день - пять дней). Однако лица, контактировавшие с подтвержденным случаем коронавируса, больше не будут подлежать карантину.Соответственно, в случае выявления вируса на школы не будут распространяться точечные ограничения, что означало бы переход на полностью дистанционную модель обучения отдельного класса или школы.В сообщении министерства образования также отмечено, что с нового учебного года в школах не будет обязанности проводить обязательное тестирование учителей один раз в две недели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
Кто сможет учиться дистанционно в школах Грузии?
14:42 14.09.2022 (обновлено: 16:03 14.09.2022)
Возможность выбора дистанционного обучения будет только у тех учеников, которые входят в группу риска из-за состояния здоровья
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. С нового учебного года режим дистанционного обучения в школах Грузии будет ограничен, говорится в сообщении министерства образования и науки.
В частности, с нового 2022-2023 учебного года, который стартует с 15 сентября, возможность выбора дистанционного обучения будет только у тех учеников, которые входят в группу риска из-за состояния здоровья. У них будет возможность обучения на дому на основании справки медучреждения и обращения родителя.
В случае выявления коронавируса работник школы или ученик подлежат изоляции на срок, определенный приказом министра здравоохранения (на сегодняшний день - пять дней). Однако лица, контактировавшие с подтвержденным случаем коронавируса, больше не будут подлежать карантину.
Соответственно, в случае выявления вируса на школы не будут распространяться точечные ограничения, что означало бы переход на полностью дистанционную модель обучения отдельного класса или школы.
В сообщении министерства образования также отмечено, что с нового учебного года в школах не будет обязанности проводить обязательное тестирование учителей один раз в две недели.