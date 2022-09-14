https://sputnik-georgia.ru/20220914/kto-smozhet-uchitsya-distantsionno-v-shkolakh-gruzii-270417001.html

Кто сможет учиться дистанционно в школах Грузии?

Кто сможет учиться дистанционно в школах Грузии?

Возможность выбора дистанционного обучения будет только у тех учеников, которые входят в группу риска из-за состояния здоровья 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T14:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. С нового учебного года режим дистанционного обучения в школах Грузии будет ограничен, говорится в сообщении министерства образования и науки.В частности, с нового 2022-2023 учебного года, который стартует с 15 сентября, возможность выбора дистанционного обучения будет только у тех учеников, которые входят в группу риска из-за состояния здоровья. У них будет возможность обучения на дому на основании справки медучреждения и обращения родителя.В случае выявления коронавируса работник школы или ученик подлежат изоляции на срок, определенный приказом министра здравоохранения (на сегодняшний день - пять дней). Однако лица, контактировавшие с подтвержденным случаем коронавируса, больше не будут подлежать карантину.Соответственно, в случае выявления вируса на школы не будут распространяться точечные ограничения, что означало бы переход на полностью дистанционную модель обучения отдельного класса или школы.В сообщении министерства образования также отмечено, что с нового учебного года в школах не будет обязанности проводить обязательное тестирование учителей один раз в две недели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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