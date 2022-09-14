Литературный фестиваль завершится в Тбилиси массовым поэтическим марафоном
© Courtesy of Writers' House of Georgia Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
© Courtesy of Writers' House of Georgia
Свои стихи будут читать 42 поэта на шести разных языках
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Поэтический марафон завершит VII Тбилисский международный литературный фестиваль (TIFL), который проходил в столице 9-14 сентября, говорится на сайте Дома писателей.
© Courtesy of Writers' House of Georgia Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
© Courtesy of Writers' House of Georgia
В этом году участниками фестиваля стали поэты, писатели, драматурги и переводчики из Ирландии, США, Австралии, Германии, Ирана, Швейцарии, Латвии, Греции, Литвы, Польши, Словакии, Беларуси, Украины и Грузии.
© Courtesy of Writers' House of Georgia Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
© Courtesy of Writers' House of Georgia
Впервые акция "Поэтический марафон" прошла в грузинской столице по инициативе Дома писателей в 2019 году, под девизом "Мир без стен".
© Courtesy of Writers' House of Georgia Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
© Courtesy of Writers' House of Georgia
"Голоса поколений часто путаются и не понимают друг друга. Читатели также часто понимают только голос определенного поколения. И вечер закрытия фестиваля станет еще одной попыткой преодолеть эту проблему: на артистическом языке, языке перформанса", - говорится в анонсе мероприятия.
© Courtesy of Writers' House of Georgia Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
© Courtesy of Writers' House of Georgia
Так, в рамках этой акции в разных пространствах Дома писателей одновременно начнут читать стихи авторы всех поколений.
© Courtesy of Writers' House of Georgia Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
© Courtesy of Writers' House of Georgia
"Эту синхронность, одновременность должны оценить и слушатели, которые должны на время стереть в себе свои прерогативы и плыть по течению. Она будет переходить из комнаты в комнату, из эпохи в эпоху, от автора к автору..." - отмечают организаторы.
© Courtesy of Writers' House of Georgia Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
© Courtesy of Writers' House of Georgia
Начнется поэтический марафон в 21:00 по местному времени и продлится три часа. Свои стихи будут читать 42 поэта на шести разных языках. Посещение мероприятия свободное.
© Courtesy of Writers' House of Georgia Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
Тбилисский международный литературный фестиваль 2022
© Courtesy of Writers' House of Georgia
Напомним, фестиваль TIFL проводится ежегодно с 2015 года. Единственным исключением стал 2020 год, когда из-за ситуации с пандемией было проведено несколько онлайн-дискуссий.