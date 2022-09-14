https://sputnik-georgia.ru/20220914/literaturnyy-festival-zavershitsya-v-tbilisi-massovym-poeticheskim-marafonom-270397190.html

Литературный фестиваль завершится в Тбилиси массовым поэтическим марафоном

Литературный фестиваль завершится в Тбилиси массовым поэтическим марафоном

Свои стихи будут читать 42 поэта на шести разных языках 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T10:26+0400

2022-09-14T10:26+0400

2022-09-14T10:26+0400

тбилисский международный литературный фестиваль

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культура

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Поэтический марафон завершит VII Тбилисский международный литературный фестиваль (TIFL), который проходил в столице 9-14 сентября, говорится на сайте Дома писателей.В этом году участниками фестиваля стали поэты, писатели, драматурги и переводчики из Ирландии, США, Австралии, Германии, Ирана, Швейцарии, Латвии, Греции, Литвы, Польши, Словакии, Беларуси, Украины и Грузии.Впервые акция "Поэтический марафон" прошла в грузинской столице по инициативе Дома писателей в 2019 году, под девизом "Мир без стен"."Голоса поколений часто путаются и не понимают друг друга. Читатели также часто понимают только голос определенного поколения. И вечер закрытия фестиваля станет еще одной попыткой преодолеть эту проблему: на артистическом языке, языке перформанса", - говорится в анонсе мероприятия. Так, в рамках этой акции в разных пространствах Дома писателей одновременно начнут читать стихи авторы всех поколений. "Эту синхронность, одновременность должны оценить и слушатели, которые должны на время стереть в себе свои прерогативы и плыть по течению. Она будет переходить из комнаты в комнату, из эпохи в эпоху, от автора к автору..." - отмечают организаторы. Начнется поэтический марафон в 21:00 по местному времени и продлится три часа. Свои стихи будут читать 42 поэта на шести разных языках. Посещение мероприятия свободное. Напомним, фестиваль TIFL проводится ежегодно с 2015 года. Единственным исключением стал 2020 год, когда из-за ситуации с пандемией было проведено несколько онлайн-дискуссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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