https://sputnik-georgia.ru/20220914/lukashenko-ne-dadim-evrope-zamerznut-270423889.html
Лукашенко: не дадим Европе замерзнуть
Лукашенко: не дадим Европе замерзнуть
Беларусь может помочь Европе дровами 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T20:21+0400
2022-09-14T20:21+0400
2022-09-14T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть."Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут", — сказал Лукашенко, когда колол дрова.Видео опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".По словам президента, "Европе не выбирать сейчас – елка, березка, главное – чтобы было тепло"."Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда (президент - ред.) и Моравецкий (премьер - ред.) не замерзли... Может, одумаются", — отметил Лукашенко.После того, как Россия в феврале ввела войска на территорию Украины, европейские страны и США ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также Запад взял курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Ограничения спровоцировали рост цен на энергоносители.
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в мире, новости, политика, александр лукашенко, владимир путин, европа, москва, польша
в мире, новости, политика, александр лукашенко, владимир путин, европа, москва, польша
Лукашенко: не дадим Европе замерзнуть
Беларусь может помочь Европе дровами
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть.
"Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут", — сказал Лукашенко, когда колол дрова.
Видео опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".
По словам президента, "Европе не выбирать сейчас – елка, березка, главное – чтобы было тепло".
"Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда (президент - ред.) и Моравецкий (премьер - ред.) не замерзли... Может, одумаются", — отметил Лукашенко.
После того, как Россия в феврале ввела войска на территорию Украины, европейские страны и США ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также Запад взял курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Ограничения спровоцировали рост цен на энергоносители.