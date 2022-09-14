https://sputnik-georgia.ru/20220914/navodnenie-na-zapade-gruzii--reka-podtopila-rynok-v-kobuleti-270421234.html

Наводнение на западе Грузии – река подтопила рынок в Кобулети

Наводнение на западе Грузии – река подтопила рынок в Кобулети

Торговцы вынуждены были закрыть прилавки, на месте работают спецслужбы 14.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-14T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Река Ачква на западе Грузии вышла из берегов и подтопила рынок на черноморском курорте Кобулети, сообщает Аджарское телевидения.По информации телеканала, затоплена как внутренняя, так и наружная территория рынка. Из-за затопления торговцы закрыли прилавки.На месте мобилизованы представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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