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Наводнение на западе Грузии – река подтопила рынок в Кобулети
Наводнение на западе Грузии – река подтопила рынок в Кобулети
Торговцы вынуждены были закрыть прилавки, на месте работают спецслужбы 14.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Река Ачква на западе Грузии вышла из берегов и подтопила рынок на черноморском курорте Кобулети, сообщает Аджарское телевидения.По информации телеканала, затоплена как внутренняя, так и наружная территория рынка. Из-за затопления торговцы закрыли прилавки.На месте мобилизованы представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, кобулети, аджарское телевидение, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, происшествия, тбилиси, кобулети, аджарское телевидение, служба по управлению чрезвычайными ситуациями

Наводнение на западе Грузии – река подтопила рынок в Кобулети

15:01 14.09.2022 (обновлено: 15:03 14.09.2022)
© courtesy of AjaraTVНаводнение в Аджарии
Наводнение в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2022
© courtesy of AjaraTV
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Торговцы вынуждены были закрыть прилавки, на месте работают спецслужбы
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Река Ачква на западе Грузии вышла из берегов и подтопила рынок на черноморском курорте Кобулети, сообщает Аджарское телевидения.
По информации телеканала, затоплена как внутренняя, так и наружная территория рынка. Из-за затопления торговцы закрыли прилавки.
На месте мобилизованы представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
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