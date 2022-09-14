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Наводнение на западе Грузии – река подтопила рынок в Кобулети
Наводнение на западе Грузии – река подтопила рынок в Кобулети
Торговцы вынуждены были закрыть прилавки, на месте работают спецслужбы 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T15:01+0400
2022-09-14T15:01+0400
2022-09-14T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Река Ачква на западе Грузии вышла из берегов и подтопила рынок на черноморском курорте Кобулети, сообщает Аджарское телевидения.По информации телеканала, затоплена как внутренняя, так и наружная территория рынка. Из-за затопления торговцы закрыли прилавки.На месте мобилизованы представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, кобулети, аджарское телевидение, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, происшествия, тбилиси, кобулети, аджарское телевидение, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Наводнение на западе Грузии – река подтопила рынок в Кобулети
15:01 14.09.2022 (обновлено: 15:03 14.09.2022)
Торговцы вынуждены были закрыть прилавки, на месте работают спецслужбы
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Река Ачква на западе Грузии вышла из берегов и подтопила рынок на черноморском курорте Кобулети, сообщает Аджарское телевидения
.
По информации телеканала, затоплена как внутренняя, так и наружная территория рынка. Из-за затопления торговцы закрыли прилавки.
На месте мобилизованы представители Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.