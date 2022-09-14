https://sputnik-georgia.ru/20220914/nikakikh-sanktsiy-i-vtorogo-fronta--glava-gruzinskoy-mechty-rezko-otvetil-opponentam--270425693.html
"Никаких санкций и второго фронта"- глава "Грузинской мечты" резко ответил оппонентам
"Никаких санкций и второго фронта"- глава "Грузинской мечты" резко ответил оппонентам
По словам Каладзе, сегодня у страны есть правительство, состоящее из патриотов 14.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-14T16:17+0400
2022-09-14T16:17+0400
2022-09-14T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В Грузии не будет открыт второй фронт, на сегодняшний день важно сохранение мира, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.По словам Каладзе, сегодня у страны есть правительство, состоящее из патриотов."Мы будем действовать, в первую очередь, так, как нужно нашей стране, нашему народу", - подчеркнул он.При этом, генсек правящей партии отметил, что у оппозиции есть антигосударственные подходы, которые мешают прогрессу. Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, украина
политика, грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, украина
"Никаких санкций и второго фронта"- глава "Грузинской мечты" резко ответил оппонентам
По словам Каладзе, сегодня у страны есть правительство, состоящее из патриотов
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В Грузии не будет открыт второй фронт, на сегодняшний день важно сохранение мира, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Сегодня как никогда важно сохранение мира, спокойствия и содействие развитию экономики. Так что Грузия не будет участвовать в санкциях, и в Грузии не будет открыт второй фронт", - заявил Каладзе журналистам.
По словам Каладзе, сегодня у страны есть правительство, состоящее из патриотов.
"Мы будем действовать, в первую очередь, так, как нужно нашей стране, нашему народу", - подчеркнул он.
При этом, генсек правящей партии отметил, что у оппозиции есть антигосударственные подходы, которые мешают прогрессу.
Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.